Miguel Falero explica por qué Kervin Arriaga se queda afuera de los Juegos Olímpicos de Tokio

El técnico de la Selección Nacional de Honduras sub-23, Miguel Falero, ha dado a conocer la lista de 22 jugadores que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una de las polémicas de esta convocatoria es la ausencia de Kervin Arriaga, futbolista que ha sido clave en el proceso olímpico, pero finalmente se queda afuera del listado.

Miguel Falero ha explicado los motivos por los que Kervin Arriaga se quedó al margen. Al final es por lesión.

"La no inclusión en la lista definitiva de Kervin Arriaga es por lesión, él estuvo mucho tiempo en tratamiento, sé que le iban a dar resultados otros doctores, otros especialistas, evidentemente no hay problema con una segunda opinión, pero se tiene una plena confianza en el cuerpo médico, en el cuerpo médico de Honduras está el doctor Sierra, el doctor Toledo y está el especialista en rodillas, el Oscar Benítez, él es quien supervisa toda la actividad de la sanidad de la Selección. En él confío, él fue uno de los que dio la posibilidad de los dos tratamientos, uno que fue iniciado y no se concluyó, había un tratamiento de ocho sesiones de la cual solo se cumplió una, él dijo también de la posibilidad de ondas de choques que lo dejaba como en un segundo plano".

"Vuelvo y repito con el tema sanitario, los deportistas deben estar sanos para poder entrenar, una cosa es estar sano o que pueda llegar sano y otra cosa es que esté entrenando para competir a alto nivel como lo son unos Juegos Olímpicos. Lo que debemos tener claro es que una cosa es que uno pueda caminar, pueda no sentir dolor hoy, pero tarea es irreparable de tres semanas sin poder entrenar".

"En el tema sanitario, respeto todas la opiniones, creo que se referían al doctor Ardón cuando me decían de la posibilidad de una segunda opinión, muy respetable, pero la opinión en la que yo me baso es la del doctor Toledo y la de su supervisor, Oscar Benítez".