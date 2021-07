Jerry Bengtson no se descarta para las eliminatorias rumbo a Qatar y valora su desempeño en la Copa Oro

La delegación de Honduras que participó en la Copa Oro retornó este lunes al país y a su llegada explicaron las situaciones tuvieron que superar en esta etapa.

Uno de ellos fue Jerry Bengtson, delantero catracho que anotó un gol en este torneo y lamenta que no se haya podido tener una mejor presentación. "No pudimos lograr el objetivo que queríamos, pero sirvió".

Y considera que. "Pasaron muchas cosas, desde lesiones, después la pandemia y perdimos muchos jugadores por ahí quedaron varios puestos libres. Ahora queda aprender de todo eso que pasó, sacar las malas y uno aprende de cada partido".

Según revela el atacante, previo a los partidos, la Bicolor tuvo que luchar contra los contagios y las lesiones. "A veces iban unos compañeros jugando y estaban con la pandemia, otros lesionados. No se pudo hacer las cosas como teníamos pensado, pero nosotros queríamos hacer mejor las cosas".

En cuanto a su desempeño particular. "No como hubiera querido que salieran las cosas. En el primer partido pude anotar, ya en el siguientes no se dieron las cosas y uno aprende de cada casa. Hay que ver en las cosas que fallamos e ir aprendiendo".

Pero deja claro que no se descarta para el proceso eliminatorio. "Toca trabajar en nuestro equipos y esperar. Todos los jugadores que están es sus clubes están esperando una oportunidad y lo que toca es trabajar y esperar el momento".

Sobre ciertas críticas por la derrota ante México. "La gente solo ve lo futbolístico, pero tienen que ver muchas cosas con lo que pasó. Nosotros íbamos con la mentalidad de ganar la copa y ahora toca levantarnos".

Luego de sufrir nueve contagios en el grupo, Bengtson no cree que haya pasado algo extraño en la delegación. "Nada raro, nos tocó a nosotros y por ahí desde aquí uno jugadores salieron lesionados, otros con covid. Vamos a analizar las cosas y ver que fue lo que pasó".