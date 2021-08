Osman Chávez y sus críticas a Fabián Coito por no convocar a Bryan Róchez: "Usted solo tomará su maleta"

Osman Chávez, exdefensor hondureño del Platense, Motagua, Real España y CDS Vida, y ahora inmerso en el mundo de la política, ha sido crítico de Fabián Coito por no convocar a Bryan Róchez, delantero del Nacional de Portugal.

Para el dos veces mundialista con la Selección de Honduras, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no es justo que el seleccionador del combinado nacional no convoque a la "H" al artillero que juega desde el 2017 en el balompié portugués.

Mediante un escrito en su cuenta oficial de Facebook, Osman Chávez criticó la ausencia de Róchez en la primera convocatoria de Fabián Coito en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

"Que alguien me explique por qué este hombre no es llamado a la H. Profe, creo que usted no está siendo consciente de lo que significa el fútbol para este país, si el día de mañana no clasificamos, primero Dios que no sea así, pues usted solo tomará su maleta y se regresa a su país y listo, mientras nosotros aquí vamos a llorar y llorar", decía parte del escrito.

Osman Chávez recordó a los colombianos Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez y le hizo ver a Coito Machado que estos entrenadores llamaban a la selección a los jugadores que mejor andaban en cuanto a su nivel futbolístico.

"Con el respeto que se usted se merece, como hondureño y como un seleccionado que fui, le pido una oportunidad para este hombre. El profe Rueda y Suárez nos llevaron a dos mundiales seguidos porque a todos los que estaban haciendo méritos les daban su oportunidad, así como los que jugaban en la liga local, como los que estaban fuera del país", concluyó.