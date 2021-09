Selección de Honduras: Así llegan los delanteros catrachos al inicio de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022

Fabián Coito comenzó a trabajar desde la semana pasada con su lista de jugadores de la Selección de Honduras que disputarán el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sorpresas, novedades y ausencias dejó la convocatoria del uruguayo, quien entre su elegidos llamó futbolistas que han tenido poca o nula actividad.

Una de las áreas más discutidas es el ataque, en esta zona el charrúa lleva a seis futbolistas que serán los encargados de embestir y rematar las jugadas. A continuación, vemos los llamados y el rendimiento actual que han tenido estos seis atacantes convocados:

Eddie Hernández (Olimpia)

El jugador no ha marcado goles desde el torneo anterior, en la recta final del Clausura no apareció y en el presente campeonato tuvo la oportunidad de marcar su primer gol, pero terminó fallando un penal en el encuentro que Olimpia sostuvo ante Honduras Progreso.

Edwin Solano (Marathón)

Suma un gol en el campeonato y es uno de los tres llamados que tiene Marathón en la primera convocatoria de la octagonal final rumbo a Qatar, no ha aparecido en los últimos tres encuentros.

Brayan Moya (CD 1º de Agosto de Angola)

No marca desde el 30 de junio, cuando le marcó al Baja de Cassanje, en la victoria 3-0 de su equipo. Fue uno de los dos refuerzos que el técnico Miguel Falero llamó y que asistieron a Tokio. En julio fue operado de apendicitis previo a la participación de la Sub-23 en los Juegos Olímpicos y finalmente tuvo participación en el tercer encuentro en el que el equipo hondureño quedó eliminado.

Según declaraciones del jugador aún tiene contrato con el CD 1º de Agosto de Angola, aunque actualmente no tine actividad con este club, sin embargo y pese a eso el atacante goza de la simpatía de Fabián Coito, quien lo ha incluido en la resiente convocatoria para disputar los primeros encuentros de la eliminatoria.

Choco Lozano (Cádiz España)

No marca desde el 27 enero 2021 con su equipo Cádiz, en la temporada 20-21 marcó tres goles, y en el actual torneo aún no marca, aunque ha jugado los tres encuentros en el inicio de la campaña y su rendimiento es aceptable en su club, no obstante la ausencia en cuanto a goles no es impedimento para que los entrenadores siempre lo tomen en cuentan, y aunque no goza de la simpatía de un porcentaje de la afición catracha, sí la tiene del entrenador uruguayo que lo ha respaldado en todo momento.

Rigoberto Rivas (Reggina Italia)

Anotó en los olímpicos de Tokio en el segundo encuentro de la "H" ante Nueva Zelanda, y el pasado domingo, Rigoberto Rivas anotó su primer gol de la temporada y fue considerado el mejor jugador del Reggina ante el Ternana, en encuentro correspondiente a la segunda fecha de la segunda división de Italia.

La temporada pasada marcó cinco goles, y con esto logró despertar el interés del conjunto ciudad de Regio de Calabria, que terminó comprando su ficha al inter. Ahora la afición catracha espera que este rendimiento también lo pueda realizar en la "H".

Romell Quioto (Montreal MLS)

Sin duda el mejor delantero de Honduras en la actualidad, marcó tres goles en la Copa Oro, lamentablemnete para el catracho sufrió un tirón en el encuentro tercer encuentro de la Selección hondureña contra Qatar, que lo sacó del partido.

Sin embargo, el pasado sábado el catracho a los diez minutos de haber ingresado al terreno de juego marcó golazo con el CF Montreal en la MLS, por lo que se avisora una esperanza para aparecer en el inicio de la octagonal final, y aún cuando medios canadienses aseguran que: "Aún lesionado Quioto es llamado por Fabián Coito". el jugador ha vuelto a aparecer con sue equipo.