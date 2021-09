Jorge Ramos, periodista de ESPN, elogia a Honduras y destaca cómo Andy Najar opacó a Alphonso Davies

En el programa de ESPN, Jorge Ramos y su banda, analizaron el partido de Honduras ante Canadá donde la escuadra centroamericana dejó una gran impresión para el presentador uruguayo Jorge Ramos.

El periodista comentó sobre el gran plantamiento táctico que realizó la H que plasmó con exactitud la idea del entrenador Fabián Coito en el BMO Field donde su jugador más destacado fue Andy Najar, quien opacó a la estrella canadiense Alphonso Davies.

Jorge destacó el partido de Andy, jugador del DC United, y declaró que los frutos del trabajo del entrenador de la Bicolor están siendo reflejados en el conjunto catracho. Esto dijo el periodista.

"Me quedó muy buen sabor de boca de la H. Se ve la idea del técnico plasmada en el terreno de juego. Leyeron muy bien al rival, vi una selección con conceptos clarisímos, tácticos, estrátegicos, la idea del técnico plasmada en el terreno de juego. Leyeron muy bien en lo previo, sabían que (Tajon) Buchanan y Davies jugarían por afuera, le hicieron una doble marca", inició resaltando.



"Gran producción por derecha, principalmente de Najar. ¡Qué partido jugó Najar! Ayudado mucho por (Kervin) Arriaga, no diré que lo borraron, pero no permitieron que Alphonso Davies hiciera todo el daño que puede hacer el jugador del Bayern Múnich", destacó.



"Por izquierda también muy bien Edwin Rodríguez ayudado por Deiby Flores, y allí Buchanan, que inclusive hace una falta tonta en el área, un penal claro, fue penalito, se podía cobra así como no, y lo define con la presión, nerviosismo y presión Alex López, quien no le pega bien a la pelota, se termina lesionado pero hace el disparo esquineado donde no pudo llegar el portero canadiense", analizó.

"El segundo tiempo no lo vi, pero me fui con la sensación que se ve el trabajo de Fabián Coito en el terreno de juego", concluyó Jorge Ramos.