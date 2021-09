Alfredo Hawit reaparece en público cinco años después del Fifagate y hace recomendación a Fabián Coito

Jugando al fútbol con amigos en un partido benéfico en El Progreso, Yoro, su ciudad natal, así reapareció en público el expresidente de Fenafuth y Concacaf, Alfredo Hawit Banegas, quien disfruta tras quedar en libertad luego de ser arrestado y expulsado de por vida del fútbol por el escándalo de corrupción conocido como Fifagate.

Hawit Banegas fue arrestado en diciembre del 2015 en Zurich, Suiza, cuando se encontraba con otros altos dirigentes en un Congreso de FIFA y fue extraditado a Estados Unidos donde la fiscalía de ese país lo acusó de aceptar sobornos en un escándalo mundial de corrupción de FIFA.

Hawit quedó en libertad el año pasado luego que su caso fue sentenciado a tiempo cumplido por aceptar 1,66 millones de dólares en sobornos dentro de la trama de corrupción del máximo ente rector del fútbol y regresó a Honduras tras cuatro años y medio en Estados Unidos.

Así se encuentra físicamente Alfredo Hawit tras reaparecer en público en un evento deportivo que se realizó en El Progreso, Yoro.

Este sábado disfrutó de un partido amistoso en El Progreso, Yoro, la ciudad de donde es originario y muy sonriente dio sus primeras declaraciones en casi seis años. "Yo entiendo que la prensa tiene que moverse para dar las noticias", comentó Hawit en sus primeras impresiones al canal local Teleprogreso.

RECOMENDACIONES A JORGE SALOMÓN

Alfredo Hawit fue durante casi 30 años el hombre fuerte en el fútbol de Honduras; desde 1995 fue Secretario de Fenafuth, luego en 2014 llegó a la presidencia de este ente y unos meses después tomó este mismo puesto en CONCACAF, el máximo organismo de fútbol de la región Norte, Centro y el Caribe.

Esta era la última aparición en público de Alfredo Hawit en 2017 cuando asistía a una audiencia en la Corte de Nueva York. Foto Archivo

Como un conocedor de cómo se mueven las eliminatorias, Hawit habló sobre lo que vive la Selección de Honduras en el inicio de las clasificaciones rumbo a Qatar 2022 y hasta se atrevió a dar recomendaciones al actual comité ejecutivo de Fenafuth que preside Jorge Salomón para que tome las mejores decisiones.

"Espero que el Comité Ejecutivo de Fenafuth haga lo que tenga que hacer, Jorge Salomón conoce, él trabajó mucho tiempo conmigo y sabe de fútbol. Esto es normal en el fútbol (las críticas) y ahorita los jugadores que no se desanimen, estamos arrancando y a nadie le gusta perder, después del resultado todo el mundo opina", comentó Alfredo Hawit.

El exidirigente hondureño que estuvo primero en prisión algunos meses, pero después se le dio casa por cárcel, aceptó que recibió sobornos para beneficiar algunas empresas principalmente con los derechos de televisión, lo que desencadenó la caída de la mayoría de caudillos en centro, norte y Sudamérica.

Sobre la Bicolor, aconseja que no hay que sacar a Fabián Coito, pues está haciendo cosas diferentes a los procesos anteriores. "A mí me gustó el primer tiempo del partido frente a Estados Unidos, nunca había visto jugar a la Selección así, ni con Reinaldo Rueda ni con Luis Fernando Suárez, ni con con Jorge Luis Pinto, la vi jugando sumamente bien", reconoció.



Sobre el nivel mostrado en el arranque de la eliminatoria y las críticas acordó: "Son momentos que pasan, esto se puede revertir, los jugadores son los que saben y pueden cambiar y no se deben desesperar, que sigan luchando para estar en los primeros lugares porque eso es bueno para el país", explicó en declaraciones que recoge Teleprogreso.

A MORIRSE CON EL PROCESO DE COITO

Hawit fue junto al extinto presidente, Rafael Callejas, los que lograron que Honduras volviera a los mundiales con el proceso de Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez. Ahora con sus conocimientos le dice a quienes lo relevaron en el cargo que sostengan a Coito.



"El hombre ha hecho un buen trabajo en los partidos que le miré. Él tiene que aprender un poco de la parte internacional y que la conoce Miguel Falero (asistente técnico). Creo que esa combinación debe de ayudar. El jugador debe entender y no desaminarse, tiene que morirse en la cancha. Nosotros les hablábamos, teníamos psicólogo, motivador. Hay que hacer todo, tenemos buenos jugadores y va a depender de ellos; hay 33 puntos en juego, son 11 partidos y no es fácil manejar grupos".

Finalmente le hizo un llamado a los futbolistas de la Bicolor para la próxima fecha FIFA. "No hay que desanimarse. Ese es el anhelo de todos los hondureños (ir al Mundial), pero Honduras tiene equipo para hacerlo, lo demostró en partidos amistosos y Copa Oro, tiene jugadores buenos. En esta fecha no estuvo Alex López ni Alberth Elis, pero tiene a muchos muchachos jóvenes para seguir luchando y depende de los jugadores", sentenció.

Hawit, de 68 años de años, está sentenciado a dos años de libertad supervisada. El fallo incluye una prohibición de volver a asumir cargos en la FIFA, la CONCACAF o en cualquier otra organización de fútbol profesional. Por ahora disfruta jugando al fútbol amistoso nada más ya que no volverá a estar detrás de un escritorio.