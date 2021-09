Pedro Troglio sobre dirigir a la Selección de Honduras: “Como técnico del Olimpia tengo que apoyar a Coito”

Pedro Troglio fue claro: no quiere ser vinculado con la Selección de Honduras porque se considera amigo de Fabián Coito quien ha sido duramente cuestionado tras el mal arranque de la octagonal. El estratega del Olimpia si acepta que en un futuro le encantaría dirigir un combinado porque ya vivió la experiencia mundialista como jugador.

El tricampeón con los merengues se sinceró ante las preguntas de los periodistas que le consultaron en una presentación que hizo el club de un nuevo patrocinador. ¿Con mucho respeto, usted ha sido mencionado para dirigir la Selección de Honduras...?", se le consultó al timonel.

“No tengo nada que ver. Soy amigo de Fabián Coito, creo que está haciendo un gran trabajo. A ver… Yo les digo, vamos a jugar bien y ganar, pero cuando no ganás pasas a ser una porquería y esos son los mismos futbolistas que clasificaron a los Olímpicos, han hecho una buena Copa Oro, han ganado partidos importantes y de cierto nivel. Si Maynor Figueroa mete de cabeza el 1-1 el partido se cambia y remata, automáticamente el reconocimiento es otro”.

La Selección de Honduras apenas sacó dos de nueve puntos que disputó en la triple fecha de septiembre y Fabián Coito ha sido cuestionado.

Troglio se puso de ejemplo y dice que hasta los olimpistas han pedido su salida e hizo un comparativo con lo que hoy vive Coito: “Yo estoy totalmente afuera de esa discusión porque ya la viví. Cuando pierdo piden que vuelva Danilo Tosello, que vuelva Nahúm Espinoza y que se vaya este muerto (risas) porque es normal. Y si los resultados no se dan, van a decir, que vuelva Troglio, y son los mismos que pedían que me fuera. Creo que está muy bien la Fenafuth en apuntalar a Fabián para que termine el proceso porque todo está abierto. Se le puede ganar a los dos de local, así que es un momento para apoyar y cuando termine todo, no se hace ahora. Hagamos todos fuerzas para que se clasifique”, confirmó el entrenador sudamericano.

Y es que Troglio no quiso ni siquiera referirse a la Bicolor porque teme que eso genere algo en contra de su relación con Coito. “No, no… mañana salgo en el título del diario; esa pregunta es brava. A ver; a mí me gusta dirigir el día a día más que… me gusta levantarme a las 5.00 de la mañana para venir a entrenar, pero en un futuro, claro que me gustaría porque disputé un Mundial como jugador y sería bueno dirigir un Mundial como entrenador, pero no de una Selección especial. Hoy como técnico del Olimpia tengo que apoyar a un técnico que está haciendo un gran trabajo y que también reconozco que cuando perdés te las tenés que comer como ahora se la está comiendo, aguantando, las críticas muy severas que no son justas”.