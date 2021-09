La contundente advertencia de Jorge Salomón, presidente de Fenafuth: "El respaldo a Fabián Coito es unánime"

Honduras entera quedó rota y golpeada tras la derrota contra Estados Unidos el pasado 8 de septiembre. Nos arropó el enojo, la desilusión y frustración por ese 1-4 en contra ante los norteamericanos y por apenas sumar dos puntos en la primera ventana eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

En el afán de entender lo sucedido, pero sobre todo lo que haremos para enderezar el camino en el futuro a corto plazo (octubre y la segunda ventana de la clasificatoria), conversamos con Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FENAFUTH). La conversación fue distendida, clara y sin rodeos.



Tras la plática quedó claro que en la Federación y todos los responsables de manejar el fútbol en Honduras, están “a muerte” con Fabián Coito, creen ciegamente en él y en su trabajo, es por eso que el respaldo es total y lo único en lo que piensan es trabajar más duro desde todos los ángulos, para que la H recupere terreno en octubre, donde tendrá que enfrentar a Costa Rica en casa, México en el Azteca y a Jamaica también en nuestro patio.

Fabián Coito seguirá al frente de la Selección de Honduras pase lo que pase.

¡COMENZAMOS!



Primera ventana eliminatoria que nos dejó un sismo por los malos resultados ¿Qué está haciendo la Federación de Fútbol para enderezar el camino en el mes de octubre?



Lógicamente que queríamos tener un mejor resultado en los primeros tres partidos, tuvimos momentos muy buenos y fueron 45 minutos de olvido (contra EUA). Con esa parte tenemos que vivir, no podemos olvidarlo, son cosas que deben dejarnos lecciones y aprendizajes para seguir adelante. Pero a esto hay que darle vuelta a la página, porque como tú lo dices, estamos a tres semanas de otra gran final, un clásico centroamericano con Costa Rica. Para eso ya está la planificación, el cuerpo técnico ya está trabajando, el fin de semana pasado el profesor Sebastián Urrutia estuvo en México, hizo el recorrido que tiene que hacer la selección, escogiendo las canchas de entrenamiento y cuidando los detalles que debemos tener listos para poder enfrentar esta siguiente fase. Ya tenemos el itinerario del viaje a México, por ejemplo, coordinando la venida de los jugadores legionarios que vendrán, toda la logística para que puedan estar acá en tiempo y forma. Nos estamos preparando al cien por ciento y comenzar con un triunfo contra Costa Rica, recuperar puntaje y volvernos a poner en la pelea.



Usted habla de lecciones aprendidas ¿Qué lecciones nos quedaron de cara a la segunda ventana eliminatoria?



En todos lados se aprende. Tuvimos una experiencia fea en El Salvador, nos apagaron las luces del estadio, no pudimos entrenar en la cancha un día antes del juego, llegamos y nos encendieron los aspersores de agua, esas son lecciones de las que debemos ir aprendiendo también, que no deben afectarnos porque son cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. A mitad de un partido nos apagaron la luz del estadio en un momento crítico del juego y de manera intencional, son cosas que pasaron, tenemos que aprender a controlarlas. En San Pedro Sula el partido nos dejó 45 minutos muy buenos y 45 minutos malos que nos costó cuatro goles. Esas son las lecciones que debemos aprender bien todos los que estamos alrededor de la Selección. Fue una experiencia que debemos capitalizar par esta siguiente fase que viene, cubrir pequeños detalles como esos y darle vuelta a la página, trabajar en toda la logística en la pare médica, administrativa para que todo salga bien.

¿Ya tuvo la oportunidad de platicar con Fabián Coito, luego de la derrota contra Estados Unidos, usted como su jefe?



El sábado anterior hablé con Fabián, tuvimos una plática y creo que todos estamos claros de las cosas que vienen, estamos claros de las cosas que nos hicieron falta, en ese aspecto todo mundo está clarito sobre lo que pasó y lo que debemos hacer para seguir adelante, esto no es de bajar los brazos. Aquí hay un trabajo y un proceso iniciado desde hace mucho tiempo, tenemos un gran inventario de jugadores gracias al trabajo realizado. Ese inventario que tenemos hoy en día nos permite decir que convocamos a 25 y todavía se queda con el sabor que pudimos llamar a cinco más, gracias a que ha habido mucho trabajo en la formación de jugadores y de esta selección que tiene un gran futuro y potencial, y que sé que, con la capacidad que tiene el cuerpo técnico y la de los jugadores, van a revertir estos resultados que se dieron. Tenemos confianza en ellos, ambas partes están compenetradas con la eliminatoria, están luchando por Honduras, nosotros nos unimos a esa lucha para sacar adelante esto, estamos juntos en esto. Unidos somos más, así que aquí estamos unidos todos: jugadores, cuerpo técnico, administración, comisión de selecciones, comité ejecutivo, somos un solo nudo. También le pido a los amigos de los medios y del fútbol, que nos unamos porque esta selección tiene con que enfrentar la eliminatoria, ganar los partidos y se los digo, al final de la historia vamos a terminar con una Selección que va a clasificar a Qatar con la calidad que tiene, pero repito, necesitamos unirnos, cerrar líneas, darle vuelta a la página, ver hacia al frente para sacar los resultados en la siguiente etapa.

Estados Unidos barrió a Honduras con un 1-4 en el Olímpico y desató la furia de la afición catracha.



Sus palabras son muy distintas al sentimiento popular. La afición está rota, golpeada ¿Cómo levantarlos de nuevo?



Creo que el miércoles en la noche todos estábamos golpeados. Los jugadores, cuerpo técnico, nosotros, el día siguiente igual, pero hubo un momento en el que teníamos que reaccionar porque no podemos dormirnos, tenemos que pensar en lo que viene, inmediatamente nos pusimos a trabajar, ya estaba coordinado los viajes del cuerpo técnico a México, tuvimos reuniones toda la mañana, luego tuvimos la plática con el técnico y estamos metidos, con los cascos de guerra, con los guantes de guerra, vamos con todo, no nos estamos limitando en nada, vamos a dar el mil por mil en los esfuerzos en cada detalle. Al igual sabemos que los jugadores y el cuerpo técnico lo van a dar.

¿Y usted como el encargado de comandar este barco desde la Federación, qué le pidió al técnico?



Ellos están compenetrados al cien por ciento, están en una misión acá, han hecho un buen trabajo y eso se tiene que comenzar a ver reflejado en los resultados de octubre. Para eso se está trabajando. Que deben dar su mejor esfuerzo para darle vuelta a la página.

Una pregunta un poco invasiva ¿En qué tono habló con Fabián Coito, luego de lo que pasó en este inicio de la eliminatoria?



Bueno, en la confianza con la que estamos hablando, te puedo decir que hay que guardar el momento y buscar el momento correcto para discutir las cosas y poder hacerlo de la manera profesional y de una manera respetuosa entre ambas partes. Siempre ha habido mucho respeto entre Fabián Coito y mi persona, siempre hemos tenido mucha educación y así fue la plática, normal, discutiendo fútbol y algunos puntos de vista, pero siempre guardando la cordura y buscando esos momentos para poderlo hacer, de manera que fuera productiva la reunión. Es importante que nosotros nos preparemos, tenemos cinco partidos por delante en este año que tenemos que resolvernos. No podemos quedarnos pensando en el pasado, debemos pensar en el futuro y en ese esfuerzo está, creo que la lección está aprendida y ahora es dar el mil por mil para sacar esto adelante.

¿Qué le sugirió al profesor Coito, deja que ustedes sugieran, llega a ese nivel la conversación con él?



Lógicamente que sí hay discusiones de ese tipo, hay ese nivel de confianza para poder decirse algunas cosas como esas. Nosotros nunca nos vamos a meter en el llamamiento de jugadores porque eso es 100 por ciento técnico. Pero ya una discusión de alguna cosa que uno ve en un partido, no hay ningún problema de poder platicarlo y discutir para poder entender por qué se dieron algunas cosas.

Jorge Salomón confesó que sí se reunieron con Coito luego del descalabro a manos de USA.



Lo inmediato: Costa Rica en casa, vamos a México y luego cerramos en casa ante Jamaica ¿Sienten que esta ventana eliminatoria de octubre será muy distinta a la de septiembre?



Es diferente, no es lo mismo arrancar una fase eliminatoria de visita, que en casa y un viaje tan complicado como el que tuvimos en Canadá, que tenía muchos requisitos médicos, de salud, y un montón de cosas, pero eso es historia. Ahora arrancamos en casa y esperamos que eso juegue a favor nuestro, que juegue a favor de la parte física de nuestros jugadores, que puedan descansar más y tener esa ventaja. Tenemos un viaje corto al DF, ir y venir es una ruta no tan complicada. Estamos trabajando en esos detalles para que todos salga bien y esté cubierto. En la parte deportiva el cuerpo técnico también está cubriendo todo tipo de detalle, sobre todo cosas que se nos quedaron en la fase anterior y que ahora mismo no pase.

¿Le da confianza total esta nueva generación de jugadores que están en la Selección Nacional, mete las manos al fuego por ellos?



Todos estos muchachos en su mayoría, han pasado por etapas deportivas importantes. Todos han sido participes de olimpiadas, mundiales juveniles, no es una selección formada al azar, es una selección que trae mucho trabajo y el proceso que el profesor Coito ha dado en estos dos años de desarrollo y el trabajo personal que hace con cada uno de ellos, los ha hecho crecer como jugadores y usted los ve, su personalidad, como se desarrollan en la cancha, creo que hay Selección para bastante, es un equipo técnicamente dotado, con bastante fuerza adelante, cuando estemos 100 por ciento completos, verán esa fuerza. Así que yo tengo confianza en lo que se está haciendo, confianza en el trabajo, creo que cuando se trabaja con dedicación y honradez, los resultados se dan. Aquí hay mucho trabajo de parte del cuerpo técnico y de los jugadores, hay mucha solidaridad, espero que con todo eso podamos tener a la afición en el estadio, que estén de nuestro lado, levantemos la cara y a revertir esta situación para sentirnos orgullosos de nuestra Selección y andar esa H en el pecho. El primero que debe estar animado y con confianza soy yo. Tengo el ánimo y la confianza, el comité ejecutivo y la Comisión de Selecciones estamos respaldando y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para salir adelante.



¿El respaldo a Fabián Coito es unánime o hay alguien que tenga dudas sobre eso?



El respaldo a Fabián es unánime, todos estamos conscientes que se ha hecho un gran trabajo, se ha llevado un proceso, también estamos claros que tuvimos una circunstancia en el último partido que es puntual, medible, que de eso debemos cosechar.