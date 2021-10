Ángel Tejeda "Estoy en las mejores condiciones para estar en la selección; lo tengo merecido"

El delantero Ángel Tejeda es el protagonista de la nueva convocatoria de Fabián Coito para la triple cartelera eliminatoria de la Selección de Honduras enfrentando a Costa Rica, México y Jamaica.

Para muchos la nominación del artillero del Torneo Apertura 2021 con 10 anotaciones, no es sorpresa, sino merecido traducido de su buen momento en el campeonato.

Después de cuatro años, el oriundo de Zacatales volverá a ponerse la camiseta de la H, un logro especial en la que considera la mejor etapa de su carrera jugando para el Vida, así lo dijo en una amplia entrevista concedida a HonduSports.

"Estoy contento con la convocatoria, la verdad que ya días lo quería, lo estaba buscando y ahora que se da la oportunidad toca disfrutarlo. Estoy en una etapa madura y muy buena en que me están saliendo las cosas. Cuando fui hice buenos torneos en Honduras Progreso y Real España, pero me faltaba madurez, el no tener procesos de selecciones menores me afectó un poco, pero ahora soy más maduro", dijo.

Y agregó: "Estoy en las mejores condiciones para estar en la selección, lo tomo como un reto cumplido. Ahora con un lindo torneo que estoy haciendo que también es parte de mis compañeros. Acá se ve el trabajo que he hecho, lo tengo merecido".

Ángel Tejeda en uno de sus partidos en la Liga Nacional de Honduras con el Vida.

Es evidente que la locura familiar iba a ser efecto por el llamado del futbolista. Tejeda manifestó que "la locura ya empezó con mi familia" y que espera disfrutar junto a ellos en el Olímpico a estadio lleno.

-¿Suplir a Antony Lozano?-

"Sé lo que le ha pasado en algunos partidos. Algunas veces le escribo, le digo que me alegra que esté bien. El reto es para mí, no ir y competir por verme mejor que él, sino ir y hacer mi trabajo haciendo lo que sé hacer", respondió.

"Si me toca suplirlo, hacerlo de la mejor manera; No quiero verme mejor que Antony Lozano, quiero celebrar goles como él lo ha hecho", sentenció.