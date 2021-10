Amado Guevara analiza la convocatoria de Honduras para juegos ante Costa Rica, México y Jamaica

Habló una voz autorizada. Amado Guevara en Facebook Live patrocinado por Claro Honduras, analizó la lista de 27 convocados de Honduras para la triple fecha eliminatoria de octubre.

El "Lobo" fue capitán de la "H" y asistente técnico en la eliminatoria a Rusia 2018. Conoce a varios de estos jugadores y su análisis fue lína por línea.

Considera que el futuro de la Bicolor quedará en buenas manos con los juveniles. Habla del llamado de Luis Palma y Ángel Tejeda.

Además, se mostró extrañado por la ausencia de Antony "Choco" Lozano quien "no debería faltar" por sus características.

"Se vienen tres partidos duros, una ventana que va a marcar mucho el camino de la Selección. Ojalá lleguen bien los muchachos y saquemos los puntos necesarios", dijo.

Sobre la convocatoria de los tres arqueros:

"Sigue dándole continuidad a los arqueros, el punto es Marlon Licona, quien no tiene participación, pero está allí. No va a tener acción, a menos que pase algo grave con los otros. Lo de Marlon se basa en continuidad a los tres.

Denil Maldonado, Kevin Álvarez y Danilo Acosta:



"Danilo es darle continuidad. Imagino que el profe le ha visto características que pueden aportar a la Selección. Lo hemos visto y pensamos que no es el indicado, pero el técnico decide y analiz y sabe lo que se necesita. Denil es una de las alegrías, de los llamados que en lo personal me agrada, ya está en otro nivel con más ritmo de juego, aporta liderazgo, con calidad que va bien e juego aéreo, fuerte, rápido en acciones. Nos va a aportar categoría y otras cosa que sabemos. En el caso de Kevin me agrada, está merecido su llamado, ha venido trabajando bien y esto puede servir para que teniendo a Kevin de lateral derecho Andy Najar pueda ocupar la segunda línea donde creemos que puede aportar mucho más.

¿José García se ha ganado el derecho?

"Ha venido trabajando bien, en El Salvador hizo un buen trabajo con Leverón y en los Olímpicos ha tenido ese proceso. Se ha ganado bien su llamado y cuando la Selección lo ha requerido lo ha hecho bien.

Si le hubiese gustado ver a otro en el mediocampo:

"Aquí no hay novedades ni variantes. Eso da la idea se les va a dar ese seguimiento y es lo mejor, la selección necesitaba que su mediocampo se mantuviera en ritmo y continuidad, esto lo necesitaba inclusive en torneos atrás. Hoy se la está dando y es agradable, llegan bien, ojalá no pase nada".

¿Preocupa que Alex López llega al límite?

"Alex su calidad la mantiene intacta, está recuperado y sé que va a llegara bien. El fin de semana va a tener minutos".

Lo que aporta Boniek García:



"A Boniek lo tuve compañero y cuando fui asistente, a veces hay jugadores, que aunque no crean aportan muchísimo y Boniek es un líder que está sobre los jóvenes, que el cuerpo técnico descansa por todo lo que es él. Muchos critican que no trae ritmo, pero cuando entraba mostraba presencia, pedía la pelota y jugaba simple. En El Salvador le costó a todos. Yo en lo personal lo llevaría hasta donde él quiera porque e un líder positivo que ayuda a hacer grupo".

Las novedades; Luis Palma y Ángel Tejeda:

"De los talentos jóvenes pienso que la Selección va a quedar en buenas manos con Luis Palma. Es un jugador con características diferentes, tiene atrevimiento, técnicamente completo y hoy se gana a pulso ese llamado. Creo que en la pasada pudo haber estado perfectamente. Ángel viene trabajando bien, los goles lo tienen en la Selección, el caso del "Pipo" López que viene trabajando bien y no fue tomado en cuenta. Con trabajo y fútbol se puede ganar el llamado".

José Mario Pinto:

"Tiene esa ventaja de ser jugador con características interesantes, puede jugar en diferentes posiciones en ataque. Valorar que pese a que no fue llamado a los Olímpicos, pero no se cayó, eso lo motivó a darse cuenta que puede dar más y otra vez lo vemos en la Selección. Ojalá pueda ver minutos, es otro jugador excepcional en el uno contra uno.

Alberth Elis llega sin participación, ¿Siempre hay que entusiasmarnos?

"Definitivamente que su llamado a todos nos debería alegrar. Quizá un sector le preocupe que no tenga minutos, pero con que esté bien físicamente, lo demás cuando se pone esa camisa se transforma y da el extra. Lo necesitamos, es un referente que tenemos, jugador especial que pueden definir partidos en una acción individual. Es un jugador que puede jugar por derecha o 9, me gusta verlo así por sus condiciones".

¿Un ataque con Elis, Palma y Quioto?



Ese tridente me gusta, inclusive no es descabellado. Palma puede ser titular perfectamente.

¿Con los que están convocados, siente confianza?



Lastimosamente no se pueden llamar a todos. Hoy la única ausencia que a mí me llama la atención es la de Antony (Lozano), quizá a muchos no les agrade y crean que aporta poco, pero con su fútbol y características aporta mucho, en lo personal no faltaría por sus características aporta bastante. Con lo demás se puede hacer un buen trabajo, hay variantes, se pueden usar varios sistemas, dos en punta, tres, puede echar mano el profe.

Lozano no está en la "H", pero Cádiz si lo convocó:

Ese es otro tema. Esas interioridades solo el profe y el jugador las tienen. Llama la atención que no puede ser problema físico, si está convocado para el fin de semana es porque está bien y uno no puede opinar, es algo interno y espero que lo que sea se solucione, es un jugador que la selección lo necesita, aporta y conoce a los compañeros. Aunque a muchos no les guste, es un jugador que tienen que estar en la Selección es él y lo que aporta".