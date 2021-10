Honduras inicia su concentración y realizará su primer entreno este domingo; legionarios empiezan a incorporarse

La Selección de Honduras inicia este domingo en San Pedro Sula sus preparativos para la triple fecha eliminatoria ante Costa Rica, México y Jamaica.



Los elementos convocados por Fabián Coito para los juegos del 7, 10 y 13 están empezando a unirse a la concentración de la Bicolor en el hotel Hilton Princess para realizar hoy su primer entreno en el estadio Olímpico a las 6 de la noche pensando en los duelos entrantes junto a 10 futbolistas.





Después del clásico disputado el sábado en el Morazán, los siete convocados del Olimpia, Edrick Menjivar Johnny Leverón, José García, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez y Eddie Hernández se quedaron el hotel junto a los elegidos del Real España, Luis López y Kevin Álvarez, que fueron titulares anoche.



De los nueve seleccionados en cuestión solo uno no vio acción, José García; Carlos Pineda contó con minutos en la recta final del encuentro, mientras que los demás fueron estelares.

VER: Los 27 convocados por Honduras para las eliminatorias en octubre

Los otros convocados que jugaron el sábado, Luis Palma y Ángel Tejeda del Vida, que ganaron el sábado para afianzarse en la cima, ya se incorporaron al campamento. Kervin Arriaga del Marathón y los del Motagua, Marcelo Periera, Diego Rodríguez y Marlon Licona, se sumarán mañana, pues disputarán este día el cierre de la fecha 12.

- Agenda de llegada de legionarios -

Los 12 futbolistas que militan en el extranjero convocados para esta ventana empezarán a llegar a partir de este domingo además del ya establecido Denil Maldonado que arribó de Chile entre semana.

El primer en llegar será Bryan Acosta que volvió a ser apartado de un partido en el Dallas FC en la MLS, pues no estuvo ni en la banca el sábado ante Minnesota. Alex López y Romell Quioto le seguirán al mediodía; Quioto se suma a pesar de volverse a lesionar. Por último, Andy Najar llegará en la noche tras que sufriera un retraso de vuelo.

El la concentración de Honduras tendrá listos a sus 27 futbolistas. Brayan Moya y Rigoberto Rivas llegan por la madrugada, Danilo Acosta lo hace un poco más tarde, previo al mediodía lo hará Maynor Figueroa y Boniek García. Alberth Elis y Deybi Flores serán los últimos a horas de la noche.

- Horarios de llegada -

Domingo

11:20 am: Brayan Acosta

12.36 pm: Alex López

1:50 pm: Romell Quioto

8:15 pm: Andy Najar

Lunes

4:15 am: Brayan Moya

4:15 am: Rigoberto Rivas

6:40 am: Danilo Acosta

11:20 am: Maynor Figueroa

11:20 am: Boniek García

8:17 pm: Alberth Elis

9:41 pm: Deybi Flores