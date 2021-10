La valoración de Rambo de León con el futuro de Fabián Coito y si Honduras aún tiene posibilidades para ir a Qatar 2022

Rambo de León se pone serio cuando le toca hablar de la Selección Nacional de Honduras, su más grande pasión cuando era futbolista. El porteño siente muy adentro el mal momento que atraviesa la escuadra catracha.

De hecho, en una plática con el medio tico AM Prensa, Julio César León, le mandó un claro mensaje. El ahora técnico nacional, que comienza a dar sus primeros pasos dirigiendo niños, le dice a Fabián Coito que si no se siente ya para dirigir a la "H" que de un paso al costado.

El exselecionado, que en su época jugó en clubes italianos como el Parma, Torino, Genova, Messina, Fiorentina, entre otros, fue muy claro.

"Nunca en mi vida me ha gustado que corten técnicos pero siempre que es para bien... yo digo que si él no se la siente ya de haber logrado algún resultado positivo, que se haga a un lado, si no siente que puede salir adelante que se haga a un lado y que se termine dignamente la eliminatoria", lanzó Rambo de León.

Julio César también analizó de forma escuetalo que tendría que hacer Honduras para meterse de nuevo a la pelea en el camino escabroso a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Es difícil, si los rivales te sacan más de siete puntos en la tabla, ya se pone difícil, si Panamá, El Salvador y Costa Rica ganan, complicado todo, si esas selecciones ganan y Honduras pierde el próximo juego, adiós a todo", cerró diciendo Rambo de León,