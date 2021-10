La Selección de Honduras no arrancó de la mejor forma la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022, la Bicolor suma solo tres puntos de 15 posibles y el puesto de Fabián Coito, actual entrenador se ha puesto en duda.

La valoración de Rambo de León con el futuro de Fabián Coito y si Honduras aún tiene posibilidades para ir a Qatar 2022



Los nombres para sustituir al DT uruguayo comenzaron a salir y uno con el que se especuló fue el de Amado Guevara, ex capitán de la escuadra catracha en su etapa como futbolista.



Recordemos que Guevara ya fue parte de un proceso eliminatorio como asistente técnico del colombiano Jorge Luis Pinto rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde no se clasificó luego de caer en el repechaje contra Australia.





Ante la mala situación que vive la "H" con Fabián Coito, "El Lobo" se pronunció sobre la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras con un mensaje en Twitter y también en DIEZ TV.

"Se ha especulado mucho respecto al tema de que soy opción o que tengo interés en dirigir a la Selección de Honduras. Quiero dejar claro que, en este momento, NO EXISTE la posibilidad ni de dirigir la selección, ni ningún otro equipo en Honduras. Ya he manifestado en reiteradas ocasiones que tengo proyectos personales y laborales que cumplir. Agradezco a todos aquellos que me han manifestado su cariño y confianza. Por ahora, seguiré residiendo en Miami y desde aquí envío todo mi apoyo y mis mejores deseos para mi querida H.



¡BENDICIONES! -AG20-".





Con esto, Amado Guevara aclara que no es candidato para dirigir a la Selección de Honduras y tampoco está interesado, dejando paso a otros entrenadores que han sonado como es el caso de Pedro Troglio, Diego Vázquez y Héctor Vargas.