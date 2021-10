Fabián Coito en su última conferencia: "No está perdida la eliminatoria para Honduras, pero está muy difícil"

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, compareció en la que podría ser su última conferencia de prensa, esto tras caer 0-2 ante Jamaica en el Olímpico Metropolitano. Una humillación total.

"Es dificil por lo que pasó, yo creo que nos ganó el nerviosismo, la necesidad de ganar y encontrarnos con que no lográbamos generar situaciones, llegamos hasta cerca del área pero no concretamos. Erramos muchos pases en la salida y le dimos facilidad a Jamaica", comenzó diciendo.

Luego siguió desglosando el juego de su pobre equipo ante una Jamaica que tampoco fue superior. "Ellos encuentran un gol y nos llenamos de nerviosismo y no encontramos la claridad necesaria para encontrar el gol y después se encuentran con el segundo gol que fue lapidario y nos puso cuesta arriba y no pudimos remontar".

"De ninguna manera la eliminatoria está perdida para Honduras, no voy a hablar de responsabilidad ni de situaciones, en este momento impera el nerviosismo, no es momento de encontrar errores que pasaron, como entrenador soy el responsable", decía.

Indudablemente salió golpeado. "Por supuesto que es muy difícil encontrarle una explicación a este momento que vive la selección, no está perdida la eliminatoria para Honduras, pero está muy difícil. Hay que seguir adelante, el fútbol es así, hay que levantar la cabeza y la gente seguirlo apoyando".

"Yo no dije que la rebeldía no se vio, no estoy asignando ninguna responsabilidad. Hubo pases desacertados de Jamaica, no se encontraban en el campo, ellos recibían detrás de las líneas y en movimiento en profundidad de los delanteros, y comenzamos a perder pases en la zona central y esa situación creó nerviosismo. Después lo buscamos por todos los medios".

Fabián Coito no escondió su dolor. "Estoy tan triste y tan decepcionado por el resultado pero es el fútbol, es el juego. y hay que buscar revertir de alguna manera, todavía falta mucho".





Una vez le consultaron si iba a renunciar, fue claro. "No hablaré de renuncia. Solo hablo del partido ante Jamaica". Luego también habló sobre el "fuera Coito" de la gente. "Es la respuesta inmediata a la primera para los hinchas sobre el resultado adverso, sobre el futuro no voy a hablar, solo del partido ante Jamaica. Me imagino la bronca que también yo la tengo, de este resultado deportivo".

Fue sincero al decir que su equipo nunca pudo funcionar bien. "No es un momento de armar un balance sobre un periodo de trabajo del largo tiempo, lógicamente si los resultados no se han dado es porque no hemos encontrado un buen funcionamiento. Es por muchos factores, no quiero exponer excusas, somos responsables".

Después dijo: "Yo soy el principal visor del rendimiento del equipo, no es la que nosotros queríamos que pasara en el campo del juego, no estoy diciendo nada nuevo. La primera sensación es la nuestra, la primera es una autocrítica personal, la transmisión de una idea, es muy simple a la hora de una eliminatoria".

"No me he despedido de los jugadores", dijo de forma clara sobre el final de la conferencia de prensa.