Maynor Figueroa sobre la debacle de Honduras en eliminatorias: "Estamos con una lápida encima"

Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Honduras, llegó unos minutos tarde al aeropuerto, primero fue a hacer su chequeo y luego atendió los medios. Habló de la amarga derrota ante Jamaica, de la salida de Fabián Coito y de lo que siente el grupo de jugadores.

"Estamos tocados, dolidos. Este es el punto más bajo al que hemos llegado, como jugador y uno de los referentes nos sentimos mal con nosotros mismos, con la selección y nuestras familias", inició contando visiblemente triste el capitán de la "H".

¿Qué hablaron con el técnico en su despedida?, le consultaron a Maynor y lo contó.

"Fue un momento muy triste, las palabras quedaron cortas, no había manera de contentar a los demás. Cuando los resultados no se dan el que se va es el entrenador, pero al final somos nosotros los jugadores dentro del campo que tenemos que sacar esto. Se entrena bien, la planificación está, pero si al final no hacemos las cosas bien, al final también somos responsables", agregó.

La derrota 2-0 ante los jamaiquinos dejó a Honduras en el sótano del octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022. Consultado si le parece o no correcto el momento de la destitución del estratega.

"Ningún jugador va a opinar sobre si la destitución de un entrenador fue a tiempo, ha que tener ética y agradecimiento. Como dije, todos dependemos de resultados y esto nos ha dejado enseñanza, más allá de verlo como un técnico, es una gran persona, lastimosamente los resultados no se dieron. Así como hoy le toca dar un paso al costado, no sabemos quien va a venir y con qué jugadores va a contar".

Para enderezar el camino y volver a soñar con la clasificación a Qatar 2022, Figueroa considera que se necesitan jugadores fríos y con mucho temple.

"Ahorita lo más importante es recuperar la confianza y la fortaleza mental, porque realmente estamos con una lápida encima y no cualquier jugador va tener la frialdad de encarar los partidos que se vienen, estamos en una situación complicada.

Sobre su reflexión por lo ocurrido en estas seis fechas del octagonal final de Concacaf.

"Ya lo dije, los resultados no nos han acompañado. Los jugadores jugadores importantes y cruciales algunos han tenido lesiones y otros el mismo el rendimiento no han sido el mismo como los partidos del Final Four y los primeros de Copa Oro. En el partido con Estados Unidos en el segundo tiempo perdimos la confianza y eso nos ha costado. Hay que seguir confiando, las posibilidades están, lo que queda es cambiar la mentalidad".

Al defensor del Houston Dynamo le pidieron un mensaje para la afición que se encuentra desconsolada.

"Nosotros como jugadores también sufrimos, a diario nos levantamos a entrenar, viajamos y todo y también nos merecemos cosas buenas. Estamos en deuda con nosotros mismos porque nos merecemos cosas buenas. Siempre vamos a estar agradecidos con la afición si están o no, al final hay que darle la razón a la gente cuando las cosas no se dan, somos un país futbolero emotivo, cuando las cosas están bien allí están y cuando no no. Soy consciente, ya varias veces nos ha pasado esto y repito, también merecemos cosas buenas".

Aunque en este mal momento la responsabilidad recae en el cuerpo técnico, jugadores y hasta directivos, el capitán asume parte de la culpa.

"Lo que acabo de decir, está el plan, la planificación de partidos y entrenos, pero al final quienes deben realizar todo somos nosotros y al final no lo hacemos, obviamente él (Coito) es la cabeza, pero los responsables somos nosotros y debemos dar la cara. Podrá venir cualquier entrenador, pero si no cambiamos la actitud dentro del terreno de juego, las cosas seguirán igual".

¿Qué le faltó a este grupo para evitar el mal momento? "Tener la valentía de poder levantarnos, tuvimos ante Estados Unidos y a partir de allí fue diferente. Jugamos contra Costa Rica un partido que se pudo haber ganado, luego estuvimos allí haciendo un buen primer tiempo y al segundo todo se nos vino abajo. La gente ahora dice que este debe estar este o este, pero somos 26 jugadores y al que le toque jugar debe hacer lo mejor".

Si hay algo que dejó muy claro Maynor Figueroa, es que en el interior de la Selección de Honduras no piensan en pelear un cuarto lugar para disputar la repesca. "No podemos pensar en repechaje cuando las posibilidades matemáticas están allí", sentenció.

Por último le consultaron sobre los nombres que han surgido para ocupar el cargo que deja Coito e interrumpió al periodista.

"No he escuchado ningún nombre, ni lo dejaré terminar la pregunta, porque no soy yo quien quita o pone entrenadores, son los directivos lo que pagan y eligen. A nosotros no nos han hecho ninguna consulta, para nada", cerró.