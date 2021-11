Con la presencia de Elis, Quioto y Alfredo; Honduras entrenó bajo la lluvia y Bolillo ya estampa su sello

La Selección Nacional de Honduras realizó su cuarta sesión de entrenamiento en San Pedro Sula de cara al duelo del próximo viernes contra la escuadra de Panamá por las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial de Qatar 2022.

La escuadra hondureña comandada por Hernán el "Bolillo" Gómez, ya trabajó con plantel casi completo. El último en hacerlo fue Alberth Elis, quien llegó el lunes por la noche y hoy comenzó a sudar la camisa de Honduras y se mostró muy activo a la parte de Antony Lozano.

De los 26 futbolistas elegidos en esta nómina, solamente falta Bryan Róchez, ya que Denil Maldonado llegó al país, pero no llegó a tiempo del entreno.

Lo que si sorprendieron fueron Alfredo Mejía y Romell Quioto, quienes llegaron al país y solo se bajaron el avión y se sumaron al entrenamiento de la H.

La Bicolor tuvo que volver a entrenar en la cancha de la Escuela Happy Days and Freedom de San Pedro Sula y no en el estadio Olímpico, ya que las condiciones climatológicas ha causado que terreno del coloso sampedrano esté húmedo y se prefiere no dañarlo.

Esta tarde las condiciones fueron similares y la práctica estuvo acompañada de una leve llovizna, misma que causó un buen ambiente en el combinado nacional.

Una de las novedades previo al inicio el entreno fue el desmarque del "Bolillo" Gómez para saludar a uno de los periodistas panameños, Johnny Mosquera, quien le da cobertura al entreno de la Bicolor.

"Viejo conocido, extécnico de la selección de Panamá, solo fue un saludo y teníamos mucho tiempo sin hablar. No hablemos de fútbol, las amistades son las que quedan. Me gustaría desearles suerte, pero evitamos hablar del partido", comentó Mosquera después de saludar el técnico de la H.

Este miércoles se tiene previsto el quinto y último entrenamiento y este sería con todo el plantel completo, incluido Bryan Róchez, quien llega esta noche desde Portugal.