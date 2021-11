Bryan Róchez arriba a Honduras y se pone a las órdenes del Bolillo: "Estoy listo para encarar estos partidos"

La Selección de Honduras se completa con la llegada de Bryan Róchez, quien este martes ha arribado a la ciudad de San Pedro Sula y listo para ponerse a las órdenes de Hernán "Bolillo" Gómez.

El delantero del Nacional de Portugal viene de anotar el gol del empate de su equipo en la última jornada y ahora busca un cupo en el 11 iniciar para el duelo ante Panamá.

"Vengo entusiasmado y con alegría, ahora vamos a trabajar y a la espera de lo que el profe requiera de mi persona".

SU GOLPE EN EL ÚLTIMO PARTIDO

Fue en el gol que el portero me dio un golpe, los médicos querían revisarme, pero al siguiente día tenía viaje, me puse hielo en el hotel, estoy bien y ahora listo para encarar estos partidos importantes y doy gracias al profe (Bolillo) que me dio la oportunidad de jugar con el club para luego integrarme a la Selección.

SOBRE LA COMPETENCIA

Quien sale ganando es la selección y ahora toca demostrarlo y pasar esta etapa tan fea que pasamos.

PANAMA

Es una selección fuerte y ha mejorado con el paso de los años, no será fácil y vamos a tratar de revertir esta situación.

CÓMO TOMAS ESTE MOMENTO

Estoy contento, el fútbol es de retos, desafíos, estamos preparados para estos partidos y no solo yo, sino mis compañeros y estamos más que preparados para revertir.

A LA AFICIÓN

Que tengan confianza en la selección, en sus jugadores, vamos a darlo todo en el campo el viernes y luego ir a Costa Rica y sumar en la eliminatoria.