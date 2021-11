Amado Guevara, contundente: "Esto ya se acabó, aquí no hay nada más; a pensar en el futuro"

La Selección Nacional de Honduras perdió este martes ante Costa Rica por la eliminatoria de Concacaf y le dijo adiós al sueño de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La Bicolor solo suma tres puntos en ocho partidos, por lo que el sueño llegó a su final, salvo un milagro.

Amado Guevara, analizó en DIEZ TV la derrota de la "H". ¿Cuánto retrocedió el fútbol de Honduras con esto?

"Esto no es de ahorita, es una secuencia, es un conjunto de todo, la cabeza de esto son los federativos, porque al final son los que toman decisiones, pero ahora bien, los federativos no tienen la tarea de preparar los entrenadores, eso es tarea de nosotros. El fútbol te paga, si vos le das el fútbol te paga, pero si no le das te cobra. Hoy el fútbol nos está cobrando, quizás por esa organización, por la improvisación, hoy estamos recibiendo como un llamado de atención, vamos a empezar otra vez, y a esto me refiero a comenzar a construir, no se trata de ponernos la camisa que más nos conviene. Gracias a Dios no hubo cuadrangular como en otras eliminatorias, ni a eso hubiéramos llegado. Esto ya se acabó, aquí no hay más nada, lo único que sí es que ojalá no vayamos a quedar como la selección donde los otros equipos van a venir a asegurar puntos con nosotros para ver quién va a clasificar, eso ya será una falta de respeto tremenda y a eso no queremos llegar", dijo Amado Guevara.

En cuanto al partido, Amado Guevara hizo este análisis. "Honduras salió con una actitud diferente a otros partidos, un equipo que recuperó el orden, se mejoró mucho en la posesión de la pelota, a mí lo de Alfredo Mejía, Acosta, lo de Edwin Rodríguez de mediapunta me agradó bastante, pensé que le iba a costar más, ganó la espalda de los jugadores costarricenses, se asoció bien con Alfredo y Acosta. En ataque me queda una sensación triste y dolorosa, no encontrar nuestro tridente en su mejor estado físico, Elis cayó en lesión, Antony Lozano nunca estuvo al cien por ciento, Quioto igual. En ataque ya sabemos que dependemos mucho de ellos", explicó el exjugador de la Selección Nacional.

Amado Guevara siguió: "De los puntos positivos que vi en esta doble jornada es que hay individualidades a valorar, Carlos Meléndez reafirma que se puede contar con él, Edwin Rodríguez igual, Moya, que estoy seguro que será un jugador que nos va a aportar mucho en el futuro. Son muchas cosas positivas, lo que queda como tarea son los laterales, para futuro son puntos débiles".

Amado Guevara deja claro que ya es momento de ser realistas y pensar en el Mundial de 2026.

"Hay que cerrar esta eliminatoria, pensar en lo que viene, pensar en el futuro, queda la sensación, la tristeza, con todo el respeto al país que quiero mucho, pero una Costa Rica tan pobre que nos gane... Entonces la situación no está bien en la Selección Nacional de Honduras", detalló.