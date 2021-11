Lo que pierde Honduras por no clasificar al Mundial, la crisis que se avecina y que nos haría retroceder

El panorama deportivo para Honduras en los próximos años será complicado. La prematura eliminación de la Selección Nacional para el Mundial de Qatar 2022 dejará millonarias pérdidas económicas en varios sectores, pero principalmente en la estructura futbolística.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias de Concacaf

En el tema económico, la Federación de Fútbol dejará de ingresar 12 millones de dólares (300 millones de lempiras). De ese dinero, dos millones de dólares son solo para la preparación de cada selección para disputar el Mundial y 10 por disputar la primera ronda de la competencia.

“No te puedo dar un número porque no los tengo, no lo hemos podido cuantificar y si son importantísimas porque aún nos quedan partidos eliminatorios y los viajes son carísimos; debemos retomar cómo lo vamos a manejar para el manejo de esos costos y cómo salimos al frente, pero lo que nos queda es importante por el ranking FIFA y se puedan observar jugadores para el futuro en 2026”, comentó a DIEZ el presidente de Fenafuth, Jorge Salomón.

Además de dejar de esos ingresos, algunos patrocinadores no van a seguir invirtiendo en un producto que ya no tendrá el valor debido a la devaluación, pues no tendrá aspiraciones de disputar una competencia de élite. Honduras tiene que buscar una reestructura para no sentir mucho el impacto económico.

Lo que le espera a Honduras tras quedar fuera de Qatar 2022

“Las condiciones del fútbol nuestro nunca están sanas, siempre estamos en números rojos. El fútbol es muy caro porque tenemos varios procesos abiertos, recuerden que tenemos Selección Mayor y Sub-17 Femenina, hay una Sub-20 donde tenemos un premundial en Honduras el otro año, hay tantos eventos. También otras cosas de por medio como un grupo de entrenadores en España, cambios estructurales en el arbitraje, tenemos muchos frentes abiertas que la parte económica con una clasificación al mundial trae ayuda, pero bueno, también hay el personal que trabaja en el orden administrativo”, se lamentó Salomón quien está a la cabeza de la Federación de Fútbol de Honduras.

DAÑOS COLATERALES DE NO IR AL MUNDIAL

Mal posicionamiento en ranking FIFA que impacta en próximas competencias: Este 19 de noviembre se publicó el ranking FIFA y Honduras ahora ocupa la posición 76 en el mundo y la octava en Concacaf. El peor puesto desde antes de la llegada de Reinaldo Rueda en 2007.

Fenafuth suma su segudo fracaso consecutivo y aumenta la crisis

La vitrina de los futbolistas hondureños para irse al extranjero: Al no disputar una Copa del Mundo, los futbolistas hondureños ya no serán vistos por clubes en el extranjero para poder salir. Un jugador sin competencia en torneos de FIFA, es muy difícil colocarlo en el extranjero según explicó el agente Paulo Hernández.

El premio de FIFA por clasificar al Mundial: Para la pasada Copa del Mundo la FIFA entregó a cada una de las selecciones que participaron en el Mundial de Rusia 2018, 12 millones de dólares (300 millones de lempiras). De ese premio, dos millones fueron para la preparación previa a la Copa del Mundo y $10 millones por jugar la primera ronda de la competencia. A medida va avanzando en el torneo aumenta el premio hasta llegar a la final. Honduras ya se quedó sin ese ingreso.

El premio económico que recibían los jugadores de Liga Nacional: Cada equipo de Liga Nacional recibe un premio por prestar a sus jugadores a la Selección Nacional que disputa la Copa del Mundo. La FIFA le paga por cada día que el futbolista está en la concentración previa y durante la Copa del Mundo. Solo para los mundiales del 2010 y 2014. Además, el premio que recibe la federación, una parte va para la Liga Nacional. En los Mundiales del 2010 y 2014, los equipos recibieron una inyección de casi 3 millones de dólares.

Dinero por taquillas: Al no tener importancia ya los partidos que le restan a la Selección Nacional, más que terminar con honor la competencia, la afición no llegará en grandes cantidades y se vienen déficit económicos porque las taquillas serán bajas. A eso se le suma la reducción del aforo debido al tema de la pandemia del Covid-19.

Patrocinadores escasos: Si los tiempos son difíciles para la economía hondureña debido al tema de la pandemia y la situación política que vive el país, además de los fenómenos naturales; muchos empresarios recortan sus gastos y la inversión en el fútbol es complicada. Fenafuth deberá buscar un mecanismo para sostener a los patrocinadores que son los que sostienen el presupuesto que manejan para pagar al entrenador y montar los partidos de la Bicolor.

Se devalúa en Concacaf y ya no mete miedo: Para muchas selecciones, enfrentarse a un equipo devaluado no es prioridad por lo que será muy difícil para Honduras que sea atractivo para juegos amistosos. Las consecuencias de una eliminación temprana traerán un grave impacto que terminará más adelante una crisis a nivel general en el balompié hondureño.