“Respecto a mi proceso de recuperación, de acuerdo a lo que habíamos planeado con el doctor Benítez, la primera vuelta iba a ser muy importante para mí en el aspecto futbolístico, creo que eso ya terminó y la segunda vuelta la comencé jugando prácticamente 80 minutos y en esa parte el proceso ha terminado”, explicó.

“Ahorita hasta los mismos profesores de la Selección me dijeron que en el último partido me habían mirado de diferente manera, con más ritmo y creo que de ahora en adelante lo que toca es pelear un puesto en la Selección”, agregó sobre el tema.

Alex López también fue consultado sobre si es una obligación o no para Honduras clasificar al Mundial 2026. Su generación no ha conseguido este objetivo en las últimas eliminatorias.

“De sentirse en deuda de no clasificar al Mundial, de no llegar más lejos en una Copa Oro o Nations League, eso lo sentimos todos. No puedo decir de mi generación porque ya han quedado pocos, pero vienen jóvenes que están empujando, de esta eliminatoria va a quedar una buena base, es el momento indicado, nosotros lo hablamos con Edrick y con Andy que si no clasificamos a este Mundial qué va a pasar para la próxima, en estas no están México, Estados Unidos ni Canadá, creo que esta si es una obligación y esperemos poder lograrlo”, afirmó.