Amado Guevara pone su 11 titular y avisa: “Honduras es una selección que Jamaica respeta y si se descuida le va a hacer mucho daño”

Amado Guevara habló en ‘La mirada del Lobo’ y analizó el juego donde Honduras comenzará su andadura en la Nations League de la Concacaf enfrentando en Kingston a Jamaica.

El capitán de capitanes de la escuadra hondureña no tuvo reparos para hablar del estado de la cancha del Independence Park, que luce desastrosa y que cuyo engramillado le favorecerá a la ‘H’.

“Si la cancha no está en condiciones para hacer el reconocimiento, es lo más correcto, es mejor evitar dañar la cancha y evitar también un percance, y el tercer punto es aprovechar el entreno que se tenga que hacer en alguna otra cancha, si no se podía y solo podías caminar, entonces no, ¿y para qué correr un riesgo sin necesidad?”, comenzó diciendo.

“Es bien difícil hablar de que la idea va a ser clara, que el equipo va a estar al 100% trabajado para lo que va a ser el juego, yo siempre comenté, aquí va a hacer importante la concentración y la disposición de los jugadores”, adelanta el lobo Guevara.