Reinaldo Rueda explica por qué desconvocó a José Pinto, revela los candidatos a capitán de Honduras y habló de Jamaica

Asimismo, Reinaldo Rueda confirmó que los 25 jugadores que viajaron a Kingston están disponibles para el duelo de este viernes en lo que será el debut en la Liga de Naciones de Concacaf 2023-24, clasificatorio para la Copa América del próximo año.

“Como ya saben, a Michaell Chirinos lo perdimos y de ahí todos los demás jugadores están con una gran disposición y médicamente bien”, aseguró.

EL TEMA DE PINTO

Reinaldo Rueda también explicó el por qué decidió no contar con José Mario Pinto, jugador del Olimpia, en este duelo ante Jamaica.

“Son las ironías de la vida, las cosas que nos pasan a nosotros, por las características del partido y por lo que pudo mostrar José Mario antes de llegar al partido contra Guatemala y después del partido contra Guatemala, y perder a Yeison y perder a Chirinos en la misma posición, y despacho a Mario Pinto. Pero desafecto a Pinto antes de que se malogre Michaell, son los momentos que no entiende uno”, dijo.

“Yo tenía una leve sospecha de que Michaell (Chirinos) venía con una situación de Costa Rica, pero entrenó bien y lo hizo muy espectacular, una gran disposición y por eso sacrifiqué a José Mario, porque tenía en esa posición a Luis, a Michaell Chirinos; ya José Mario había hecho un gran trabajo ante Guatemala y estos venían más descansados y para no irrespetarlo y no llevarlo a la tribuna, no llevarlo a pasear a Jamaica, no hacerlo perder tres días de entreno con su club y mejorar su nivel, por eso decidí que se fuera a trabajar con su club”, agregó.

¿QUIÉN SERÁ EL CAPITÁN?

“Hicimos una buena dinámica, buscando perfilar ese orden en elegir tres capitanes y fue muy gratificante la aceptación que hay entre ellos, esos líderes que se identifican. Y bueno, muy positivo. Hoy voy a definir de los cinco hombres que se postularon por todo lo que hicimos con el grupo anoche, los tres capitanes en su orden se van a alternar esa responsabilidad”.

CÓMO VE A LA SELECCIÓN

”Compleja la situación que vivió la Selección en los últimos juegos, tanto en las clasificatorias anteriores como la Copa Oro, hemos estado trabajando en ese sentido, muy poco, más que todo en el aspecto teórico, ahora llegan jugadores que quizás no estuvieron en la Copa Oro y eso va a ser importante para que se compense con su calidad, con su talento, con su disposición, la alegría del grupo, la armonía y buena comunicación, creo que es un factor vital que eso se refleje en el accionar del grupo en el partido y que eso nos de un buen resultado”.