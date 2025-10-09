¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista

El Piojo Herrera vino a jugar a no perder, si hubiese intentado un poco más, se lleva el triunfo, pues el punto débil de Honduras era la zona baja y en dos acciones que intentó, pegó una pelota en el palo y la otra la tiraron cruzada que apagó el estadio Morazán.Los laterales hondureños nunca subieron, Rosales y Nájar no pudieron tirar un centro y cuando lo intentaron, Kendall Waston fue una pared en la que se estrellaban todos los intentos que poco a poco se fueron apagando en un duelo sin brillo, con más sabor a derrota.El primer tiempo fue chato. Solo un remate desviado del Toro Benguché quien nunca pudo eludir el muro tico de tres centrales conformado por Waston, Gamboa y Vargas que salieron con el uniforme limpio del vetusto Morazán. La única falla que tuvieron los espigados zagueros llegó al minuto 38 cuando Luis Palma los pilló mal parados, le filtró un pase a Romell Quioto, quien se enfiló al marco, pero cuando le salió Keylor Navas, se quedó sin ángulo y remató desviado.