¡Amargo empate! Costa Rica le arranca un punto a Honduras que cede el liderato en la Eliminatoria Mundialista

En un gris partido, pidiendo la hora y sin hacer un solo remate de peligro al marco, la Selección de Honduras se complicó solita al empatar sin goles frente a Costa Rica y ahora queda obligada a no perdonar. Dejar ir puntos en casa puede ser una alta factura que se pagará ya que esto nos obliga a ir a matar o morir en noviembre en las dos visitas, frente Nicaragua y contra los ticos que salieron vivos. Es increíble pero las únicas dos acciones de peligro del cuadro nacional fueron el remate del Toro Benguché al palo y un tiro de José Mario Pinto a las manos de Keylor Navas. El triunfo de Haití sobre Nicaragua deja al cuadro nacional catracho en la segunda posición de la tabla y la tristeza del público fue evidente cuando el árbitro pitó el final del juego.

El Piojo Herrera vino a jugar a no perder, si hubiese intentado un poco más, se lleva el triunfo, pues el punto débil de Honduras era la zona baja y en dos acciones que intentó, pegó una pelota en el palo y la otra la tiraron cruzada que apagó el estadio Morazán. Los laterales hondureños nunca subieron, Rosales y Nájar no pudieron tirar un centro y cuando lo intentaron, Kendall Waston fue una pared en la que se estrellaban todos los intentos que poco a poco se fueron apagando en un duelo sin brillo, con más sabor a derrota. El primer tiempo fue chato. Solo un remate desviado del Toro Benguché quien nunca pudo eludir el muro tico de tres centrales conformado por Waston, Gamboa y Vargas que salieron con el uniforme limpio del vetusto Morazán. La única falla que tuvieron los espigados zagueros llegó al minuto 38 cuando Luis Palma los pilló mal parados, le filtró un pase a Romell Quioto, quien se enfiló al marco, pero cuando le salió Keylor Navas, se quedó sin ángulo y remató desviado.

El público se llevó las manos al rostro porque quedó con el grito en la boca. Además, Costa Rica había intentado poco en el duelo.Así se apagó el primer tiempo donde Getsel Montes con Marcelo Santos estaban cumpliendo. Manfred Ugalde y Alonso Martínez nunca encontraron remates a la portería de Edrick Menjívar. Con el complemento en juego, Rueda hizo los primeros movimientos, entró Alex López y Yustin Arboleda; sacó a Jorge Álvarez que desapareció y a Benguché que tampoco metió presión. López probó con un remate potente pero desviado. Eso le dio energía a los ticos que intentaron en una acción donde Nájar perdió la pelota en la banda, fue desbordado por Jocimar Alcócer que lo mantuvo ocupado, envió un centro con veneno al corazón del área chica, pero la bendición estuvo con nosotros que el larguero nos salvó de un lapidario gol. En los últimos minutos, con el ingresó de José Mario Pinto y Alexy Vega se ganó profundidad, pero sin efectividad. Ahora la H está obligada a vencer sí o sí a Haití, de lo contrario, el sueño se va.





FICHA TÉCNICA