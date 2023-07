Arnold Cruz, Tyson Núñez y Emilio Umanzor opinan sobre la llegada de Osorio a Honduras: “Corremos un gran riesgo”

-OPINIONES-

Experiencia en Concacaf. Sabemos que el profe tuvo un paso fuerte por México y pueda que esta sea una gran oportunidad para él. Yo he dicho que él fútbol colombiano es casi igual al nuestro, solo que acá se fija en lo físico y no en lo técnico, pero se puede mejorar. Y hay que respetar los trabajos porque para mí Coito llevaba buen camino, pero no sé le dio tiempo para trabajar.

Jugadores. Ellos tienen que demostrar lo mismo que hacen en los equipos porque es lo que se necesita.