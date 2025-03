Bermudas vs Honduras EN VIVO, día, hora y dónde ver el repechaje de ida rumbo a Copa Oro 2025

Además de buscar el resultado positivo, nuestros seleccionados quieren levantar la moral tras la caída ante Guatemala en amistoso disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Un dato positivo para la Bicolor es que a esta convocatoria regresa Romell Quioto, delantero del Al Arabia de la segunda división de Arabia Saudita. Sin embargo, La H no tendrá a Choco Lozano, Edwin Rodríguez, David Ruiz y Joseph Rosales.

La Concacaf busca los últimos boletos a Copa Oro, de los cuales ya están clasificadas las siguientes selecciones: Canadá, Estados Unidos, México, Arabia Saudita, El Salvador, Curazao, Panamá, Haití y República Dominicana.

HORA Y DÓNDE VER

El juego entre Bermudas vs Honduras comienza a las 5:00 PM hora catracha y solamente se podrá ver mediante el streaming DISNEY PLUS, no va por ESPN ni por Televicentro.

La cuarteta arbitral quedó establecida de la siguiente manera: Reon Antonio Joshua Radix (Granada), Kessy Anthony Phillip (Granada), Clenton Harviel Daniel (Granada) y Shavin Greene (Guyana).