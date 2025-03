79' Centro de Andy Najar, pero no tuvo buen destinatario. Honduras sigue arriba 2-3 sobre Bermudas.

30' Disparo muy infructuoso de Eddie Hernández. La 'H' no puede con Bermudas en Hamilton.

35' Honduras continúa perdiendo frente a Bermudas, el equipo de Reinaldo Rueda no puede en una cancha bastante pesada por la acumulación de agua.

Final del primer tiempo: Honduras está dando vergüenza en Hamilton y cae 2-0 en dos llegadas del equipo bermudeño. La 'H' no tiene ninguna reacción.

FUERA: Carlos 'Zapatilla' Mejía, Devron García y Marcelo Santos no fueron uniformados para el partido contra Bermudas.

ATENCIÓN: El partido Bermudas vs Honduras no será transmitido por televisión abierta ni cerrada. Solamente por streaming. Disney Plus solamente tendrá el juego de la 'H'.

3:30 PM: Honduras para este juego ante Bermudas tiene múltiples bajas como la de Alexy Vega, Rigo Rivas, Edwin Rodríguez, Joseph Rosales, Antony Lozano y Bryan Acosta.

3:15 PM: El partido de ida se juega en Hamilton a las 5:00 de la tarde.