Bolillo Gómez adelanta variantes ante Colombia: “A raíz de la salida de jugadores me va tocar variar en la alineación”

La Selección de Honduras iniciará este 2022 con un duelo amistoso ante Colombia y su técnico, Hernán “Bolillo” Gómez, se ha referido a ese desafío que considera importante para su preparación de cara al duelo eliminatorio ante Canadá.

Previo a este compromiso ante la selección cafetera, el “Bolillo” se refirió a las contratiempos que ha tenido en su microciclo en San Pedro Sula.

“Ha sido positivo este microciclo, es importante haber tenido la posibilidad de trabajar con los muchachos de ir conociendo más a fondo el fútbol hondureño a nivel de la liga. Tuvimos la posibilidad de poder trabajar bien en todos los aspectos, nos ha enriquecido y gustado. En ese sentido el trabajo de la semana fue buenísimo. Para el partido hemos tenido complicaciones por el Covid y se han tenido que reemplazar jugadores que no tuvieron la posibilidad de trabajar con nosotros y esta enfermedad nos tiene limitados a todos”.

También aprovechó el momento para analizar al rival, donde destacó la experiencia en la escogencia que tuve Reinaldo Rueda a pesar de ser jugadores de la liga local.

“Los colombianos vienen con un equipo que no ha sido el titular, pero tiene experiencia y partidos internacionales. Nosotros llegamos con una base de la liga. A nosotros nos sirve mucho para ir agarrando conocimiento del futbolista hondureño e ir sumando, estamos muy complicados la clasificación a Qatar, estamos trabajando para ambos bandos, el partido ante Canadá y en el 2026. Siempre digo que tener este tipo de microciclos es importante y nos da para progresar, no los microciclos que piden a veces los periodistas o directivos para que el técnico de la selección no sea vago. Este fue para trabajar, progresar, formar y conocer”.

Pese a las críticas que se han hecho al momento que vive Colombia, donde no ha anotado gol en los últimos cinco partido, Gómez dejó claro su concepto.

“A mí me gusta, tiene jugadores de mucho recorrido y capacidad en los diferentes puestos, pero desafortunadamente en los últimos partidos ha tenido ese inconveniente de no anotar, pero a Colombia eso no le dura y tengo ganas que clasifique, es una selección que quiero mucho y va ir al Mundial. Está difícil, pero bien posicionado”.

HONDURAS APELARÁ A LAS INDIVIDUALIDADES

Luego de las variantes en las plantilla por llamadas de emergencias, el técnico de Honduras no esconde que le han cambiado los plantes en su 11 inicial.

“Es más lo individual, lo colectivo se demora, es una mecanización que se hace de la repetición, ahí se puede armar el colectivo y aquí vamos a ver su mentalidad, personalidad, carácter. A raíz de la salida de jugadores me va tocar variar en la alineación para este partido”.