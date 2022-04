Bolillo Gómez da la cara: “Tocamos fondo, estoy comprometido con esta revancha, quiero que Honduras vaya al Mundial de 2026”

¿Qué conclusiones saca luego de terminada la eliminatoria?

“A ver... Yo creo que tocamos fondo. Tuvimos ocho partidos de la Octagonal y no ganamos uno. Llegamos en momento muy difícil donde nos tocó tratar de formar y cambiar en plena eliminatoria. Hay jugadores que por primera vez llegan a la selección que en un proceso más largo van a dar resultados y nada, esperar la reunión con los directivos”.

Édgar Carvajal, “El Panzer”, su asistente, dijo en conferencia tras el juego ante Jamaica que la situación era insostenible ¿Qué piensa usted de eso?

“Mira, seguro hay mucha gente que quiere que nos vayamos, que nos señala, pero también hay otra que desea que sigamos. Aquí lo más conveniente es reunirnos con los directivos y sacar las mejores conclusiones. Como les he dicho sigo pensando que nuestro trabajo está comenzando dentro de lo que convencer con los directivos para el 2026. Me han tocado muchos momentos de estos, difíciles en todas partes, en clubes, en selecciones y los he sabido sacar. Hemos avanzado en unas cosas que no se ven porque no ganamos y no se ve nada bueno.”

¿Y usted que es lo desea luego de esta octagonal?

“No, yo no me asusto. Ni me le asusto a los ataques de la prensa, porque si perdes tenes que aguantar todas las críticas. También necesito apoyo y también lo encuentro. Es contradictorio decir cosas que me alegran sabiendo que no gané ningún partido, por ejemplo, ayer hay 36 minutos bien jugados por la selección, donde se ve un trabajo un orden, variantes ofensivas y que hay opciones de gol. No hacen un tanto y caemos, entonces hay cosas que tenemos que sacarlas adelante. Hay futbolistas que no se pueden descalificar por rendimiento sabiendo que entran a jugar con un equipo que tiene dificultades, que están jóvenes (20 años) y que les va a costar, esto es de proceso a largo plazo”.