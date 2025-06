“Agradecido con Dios por la posibilidad de anotar el gol y poder ayudarle a la Selección, es una victoria importante para nosotros para ir tomando más confianza. He trabajado para eso, los compañeros me han dado confianza y me han dicho que haga mi fútbol, el profesor Rueda me dice que me suelte y gracias a Dios pude hacer ese bonito gol”.

Sobre las críticas por la poca efectividad de la Selección en este duelo ante Islas Caimán. “Hay que darle mérito al portero que tuvo varias, nosotros tuvimos varias oportunidades y no pudimos anotar y solo tuvimos una y la supimos aprovechar. No hay que ver de menos a los equipos, hay que trabajar en lo mental, gracias a Dios sacamos el resultado”.

En lo que respecta al comentario de Rueda sobre la parte mental para poder afrontar este tipo de partidos ante rivales denominados de menor nivel.

“El profe ha tenido buenos jugadores profesionales y todavía me hace falta un poco más, yo sigo trabajando en eso y primero Dios debo llegar a mi top. Tenemos que trabajar en lo mental, como lo dice el entrenador, nosotros seguimos trabajando con humildad y sacrificio, no hay que ver de menos a las selecciones y hacer lo que siempre hemos hecho”.

Carlos Mejía aprovechó el momento para hacer un llamado a los aficionados hondureños que se muestran descontentos por el rendimiento de la Selección.

“Parecía fácil para ellos, este es un equipo complicado, fue una cancha complicada con un clima fuerte pero les pedimos que confíen en nosotros porque trabajamos con mucha humildad y mucha entrega”.