$!¡Carnes de 700 lempiras la libra y decomiso de teléfonos! Dueño de hotel que demandó a Fenafuth revela excentricidades de Jorge Luis Pinto

El Hotel Mediterráneo de San Pedro Sula demandó ante los tribunales de justicia a la Federación de Honduras (Fenafuth) por no cancelar una deuda millonaria correspondiente al proceso rumbo a Rusia 2018. Este lunes la administración del mismo en conferencia de prensa reveló el monto que la Fenafuth y Fais Jeer, gerente propietario, del mismo reveló algunas exigencias del técnico Jorge Luis Pinto.

“Me molesta mucho y reciente que la Federación no quiera pagar la deuda. Me acuerdo cuando (Jorge) Salomón venía aquí con el secretario (José Ernesto) Mejía y me abrazaban y me decían; como te agradezco que nos estés apoyando con esto”, inició contando en una plática con el periodista Américo Navarrete. Bajo el mando de Pinto, la Bicolor cerró cuarta del hexagonal y disputó el repechaje contra Australia donde al final no consiguió el boleto a Rusia. Jeer recuerda que el colombiano cuidaba mucho la alimentación de sus futbolistas y era tan minucioso y exigente que ello terminó elevando el gasto. “Tuve el caso de Jorge Luis Pinto, un hombre muy exigente que quería que sus jugadores comieran de lo mejor posible y pedía carnes extravagantes, americanas, que costaba 700 lempiras la libra y siempre pedía algo exagerado. Por ejemplo; habían 40 jugadores que tenían que comer y pedía 40 piezas de salmón de 6 onzas, 40 piezas de filete de pollo de 6 onzas y filetes de res de 6 onzas”, recordó.

Y agregó: “Era exagerada la comida. Cuando vi eso, no la tirábamos, pero había que regalarla y la donábamos a instituciones. Yo hablé con el profesor Pinto y me dijo; usted haga lo que yo le digo, eso quiero que coman mis jugadores y usted solo cobre”. El propietario del hotel le comunicó a la dirigencia de la Fenafuth sobre la cantidad de comida que se estaba desperdiciando y la respuesta que recibió fue contundente.

“Vengo y hablo directo con Fenafuth, les dio que me sale muy oneroso tener a Jorge Luis Pinto aquí, exigiendo demasiado y me dijeron; usted no se preocupe, cobre y mande la factura. Eso hice y ahora no quieren pagar”. Otras exigencias del colombiano en el hotel Fais Jeer recuerda que su hotel albergó a las selecciones de Honduras desde el inicio de la administración de Rafael Callejas y que Pinto fue el más exigente que tuvo. “He tenido muchos técnicos aquí, desde la época de Callejas y Jorge Luis Pinto fue exageradamente exigente. Exigía muchas cosas. Una en específico, si pedía una sopa de res, tenían que ir siete libras de res en esa sopa”. “Además, en las habitaciones que los jugadores que tengan su agua a tiempo”. Le quitaba los celulares por la noche a los jugadores Otra de las confesiones de Jeer fue que Jorge Luis Pinto eran tan estricto con los jugadores de la Selección de Honduras que le decomisaba los teléfonos celulares por las noches.