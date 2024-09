Choco Lozano reconoció el error principal de Honduras ante Jamaica y el mensaje a Buba: “no hay que dar excusas”

Y además no se debe olvidar el gran encuentro que se realizó frente a Trinidad y Tobago, pero que ahorita se centra en su club y en octubre espera llegar en mejores condiciones para los duelos ante Guayana Francesa y Jamaica en el cierre del Final Four .

LA ENTREVISTA CON EL CHOCO LOZANO

La derrota ante Jamaica. “Al final sabemos que no siempre cuando se pierde no se hizo todo mal, tenemos que se conscientes que los errores marcaron mucho en el partido frente a Jamaica, no tuvimos el acierto. Tenemos que hacer ese análisis y reconocer que no se hicieron muchas cosas”.

La solución para no quedar eliminados. “Tenemos que regresar a nuestros equipos, hacer las cosas bien y regresar a la Selección con el compromiso que se viene haciendo. Hay que mejorar mucho siempre”.

Lo que se dicen entre los jugadores. “Es una carrera muy larga, hay que trabajar, esto no es como se comienza, sino como termina, hay que buscar ese boleto a la Copa Oro. Tenemos que clasificar al Final Four, fue un duro golpe ante Jamaica. Pero en el primer partido hicimos muchos goles, contra Jamaica se jugó bien, es normal que se vea cabizbajo el equipo, pero a levantar la cabeza”.

La afición no quedó conforme. “Es normal, la afición exige, siempre te van a pedir que ganes, somos conscientes, debemos dar resultados y dar esa alegría a la afición”.

El boleto toca ganárselo en octubre. “Es posible, tenemos la capacidad, más que palabras tenemos que ir a los partidos y ganar”.

Mensaje para Buba por el penal que cometió. “A Buba no hay que decirle nada, nos ha dado muchas alegrías, eso le puede pasar a cualquier futbolista, tiene la confianza de todos”.

Lejos del nivel que se mostró ante México. “No creo que estemos tan lejos, estamos casi los mismos jugadores y hay lesiones, no estuvo Andy Nájar, algunos que son importantes y deben estar bien, no estuvo Edrick Menjívar y eso cuenta porque es quien ha estado jugando. No hay que dar excusas, las cosas como son, jugamos bien y los errores nos penalizaron”.