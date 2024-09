Choco Lozano revela la clave de la goleada a Trinidad y lo difícil que será Jamaica: “Debemos de estar en la Copa Oro”

También se refirió a que estaban en deuda con la afición y que han comenzado a ganarse el cariño de ellos nuevamente. “Sabemos que debemos de estar en la Copa Oro, sentimos ese apoyo de la gente y era importante darle vuelta a la situación que pasó antes como no poder clasificar a la Copa América, eso quedó pendiente, ahora es un nuevo proceso”.

Lozano también dejó claro que las selecciones del Caribe no son fácil y de todo el potencial que tienen, además de la clave de como pudieron derrotar a Trinidad y Tobago.

“Tenemos que darnos cuenta que los equipos del Caribe han crecido mucho, no es nada fácil ganarles un partido, el juego estaba cerrado y se abrió con el golazo de Alex López, contra Jamaica será igual de difícil, tienen futbolista en un nivel más alto, será más complicado, nosotros tenemos un grupo que está agarrando confianza”, expresó.

Al mando de Reinaldo Rueda el grupo ha cambiado su idea y lo sabe. “Será importante seguir con este ritmo de juego y más con los del Caribe que son rápidos, van bien arriba y tienen mucha fuerza, no será un partido fácil contra Jamaica”.

También comentó que ha ido mejorando, ya que cuando arribó a las filas del Santos Laguna no iba bien físicamente, ya que no hizo pretemporada. “Cuando llegué a México no había hecho pretemporada, pero físicamente me siento bien, no ando al cien, pero estoy cerca”.

“Es importante con la gente que llega de afuera, la selección es conformada por muchos futbolistas, los del fútbol local lo están haciendo bien, a veces destacan más, todos tenemos parte importante, el que se ponga la camisa de la selección que corra y que trabaje para darle alegría a la afición”, dijo sobre los legionarios que son convocados.

Y cerró. “Queremos sentir el apoyo de la afición, esperamos darle otra alegría contra Jamaica”.