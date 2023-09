La confesión de Edwin Rodríguez: “La pretemporada con Olimpia fue mala y ahora está pesando”

La Selección de Honduras está conformada en su mayoría por futbolistas del Olimpia y estos pese a que hicieron un buen desempeño ante Guatemala (0-0), se les notó desentonados físicamente.

En el amistoso disputado el domingo en Miami, el volante Edwin Rodríguez fue obligado a salir por lesión a la hora de partido, aunque el mismo futbolista aclaró que su sustitución fue para prevenir.

“Sabía que era nada más síntomas de calambres, últimamente me ha estado pasando. No es grave, pero me ha estado pasando últimamente por no hacer una buena pretemporada con el equipo”, declaró a Fútbol Digital el futbolista del Olimpia.