Reinaldo Rueda se deshace en halagos con los jugadores de Honduras y confiesa lo que le dejó contento en su debut

Reinaldo Rueda debutó en su segundo proceso con la Selección de Honduras sacando un empate sin goles ante Guatemala en un amistoso donde se vio mejorías.

El técnico colombiano hizo debutar a tres futbolistas en el combinado absoluto y tiró flores para todos, es decir, Daniel Carter Bodden, Riky Zapata y Julian Solano.

Rueda considera que fue una prueba muy difícil ya que el equipo chapín lleva más de un año trabajando bajo las riendas del técnico Luis Fernando Tena.

De igual manera, el técnico de Honduras dio a conocer cómo se encuentran sanitariamente los futbolistas lesionados Kevin Álvarez y Yeison Mejía, quien se retiró a los 20 minutos de haber ingresado al partido en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale.

- LA CONFERENCIA -

Análisis del partido

Fue un examen dificilísimo. Honduras hizo un buen juego, Guatemala es un rival fuerte con ideas muy claras, es un trabajo de casi año y medio que tienen con el profesor Tena, por lo que para nosotros fue un partido de alta exigencia. Aplaudo la entrega y disposición de los muchachos porque tuvimos muy poca posibilidad de hacer un buen trabajo, pero salió interesante este juego para nosotros.

Lo que más le llenó de la H

Como dije anteriormente, el orden y la disposición, interpretaron bien algunos conceptos que hicimos en los entrenamientos y eso es importante para iniciar. Quizá se sufrió en algunos minutos, pero se pudo hacer una buena valoración.

Valoración de Carter Bodden y su cambio por Yeison Mejía al mediotiempo

Es gratificante para el fútbol hondureño el crecimiento de Daniel, tiene las condiciones, es una gran exigencia ser titular en la Selección Absoluta, por lo que su participación fue positiva bajo todo punto de vista. Jugó el miércoles 90 minutos, el pasado sábado también lo hizo en una cancha díficil como lo es Comayagua.

En la variante que plasmamos sobre la pizarra con Yeison era darle unos minutos, desafortundamente se malogró, la idea era que él acompañara a Jorge (Benguché) en el 1 vs 1, ya no en el 2 vs 2 como lo manejaba Daniel y que así alternara con Pinto y Franklin Flores por la izquierda, mantienendo esa zona con buen volumen ofensivo.