¡Con sabor a mejoría! Honduras inicia la era de Reinaldo Rueda con empate sin goles ante Guatemala en Miami

A pesar que es el primer partido del proceso y se disputó con futbolistas del campo nacional, la defensa se mostró sólida. El portero Edrick Menjívar no tuvo mucho trabajo y los centrales, Luis Vega y Devron García , las pelearon todas; además, Riky Zapata mostró algunas cualidades subiendo y bajando, mientras que de Maylor , lo que ya conocemos, cumplidor.

El mediocampo que mandó Rueda fue el del Olimpia, no se complicó. Carlos Pineda y Jorge Álvarez se encargaron de construir y destruir, Edwin Rodríguez con José Mario Pinto de hacer los desbordes por las bandas y alimentar a Jorge Benguché y al jovencito Daniel Carter Bodden que tuvieron oportunidades, pero no concretaron.

Honduras comenzó teniendo la primera. Daniel Carter Bodden no le pudo llegar a un bonito centro de Edwin Rodríguez. El jugador del Real España no se tuvo confianza. Reinaldo Rueda lo aplaudió, pues se atrevió. Los chapines no fueron un rival que puso en jaque a los nuestros, todavía quedaba mucho tramo.

El primer tiempo fue casi completo para los nuestros. Edwin Rodríguez probó el misil de media distancia, pero el portero chapín de los Cremas, Fredy Pérez, se lo tapó a mano cambiada, la pelota le quedó al “Toro” Benguché que la tiró arriba. Así terminó el primer tiempo, Guatemala cambió a ocho jugadores en el complemento y el sistema táctico se movió.

Rueda probó con el ingreso de Yeison Mejía, jugador que encaró dos veces por izquierda, pero no pudo concretar, es más, se lesionó cuando se esforzó adelantando el balón y queriendo picar. Rueda también probó con Iván López que tuvo dos acciones, una de media distancia desviada y otra que se la tapó el guardián.