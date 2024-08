Uberti rompe el silencio: qué pasó con Keyrol Figueroa y aclara su polémica salida: “Yo no le debo favores a nadie”

No es que no me sorprenda, sino que simplemente está en las posibilidades, está dentro de las opciones el hecho de cambiar personas, de retomar otro tipo de estrategias para lograr los objetivos. Creo que una jugada fortuita cambia muchas cosas, un desenlace deportivo cambia muchas cosas, si el penal hubiera entrado no estaríamos en esta situación, no estuviéramos comentando nada.

Yo lo tomo con naturalidad porque creo que está dentro de las posibilidades, ya que las circunstancias de las cosas, no necesariamente de uno, uno ya jugó, uno no tira penales, tampoco los ataja, la función de uno es otra, como parte del liderazgo que uno tiene en este tipo de procesos, lógicamente uno es responsable porque es parte de la función.

El resultado deportivo desencadenó la toma de decisiones por la Comisión de Selecciones. Me comunican que va a haber una reestructuración y que ya no se iba a contar con mis servicios, lo cual en esto del fútbol es algo normal. Cuando no se dan los resultados hay que encaminar un tipo de respuesta del por qué no se logra el objetivo planteado que en este caso era lograr clasificar al Mundial.

Aquí no son muchas las competencias en que juegan las selecciones menores. Generalmente el proceso de selecciones es un Torneo UNCAF, luego el Premundial, porque nuestros recursos económicos son limitados para participaren otro tipo de eventos, hay selecciones que compiten con 20 o 25 partidos internacionales antes del Premundial, pero tienen recursos económicos para ir a Europa, Sudamérica, nosotros lo que logramos es competir y foguearnos a nivel de equipos de frontera y gestionar algo en Sudamérica como lo hicimos en esta ocasión.

Dijo en algún momento: “En esto me equivoqué”, ¿en que siente que lo hizo mal como director de selecciones menores?

Siempre hay cosas por mejorar, porque los resultados así lo marcan y aún ganando hay cosas por mejorar, eso no es privativo de nadie. Lo que sí creo es que no trabajé todo el tiempo con gente de mi confianza, me encontré en la FFH con gente que ya estaba contratada por la Dirección de Desarrollo (Jorge Jiménez) y por la Comisión de Selecciones Menores, me tocó trabajar con gente que no era de mi confianza porque no los conocía directamente, iniciamos procesos de trabajo, pero en el camino no era la persona idónea, se salió antes de la pandemia. En definitiva siempre trata de sumar energía, siempre se trata de sumar trabajos, siempre trata de acomodar situaciones. En eso no era lo más adecuado aunque no estaba en mi alcance poderlo resolver.

A lo largo del tiempo sí debimos de ser un poco más profundos y exigir que los equipos se involucraran más en la participación de los jugadores con los que contamos. Le voy a contar una anécdota: cuando terminó el Mundial, uno de los delegados que nos acompañó me dijo: “Uberti, no sé qué pasa con nosotros, siempre nos quedamos en la primera ronda”. Fue el profesor Carlos Galeano, un dirigente de la zona de Olancho. “Yo vine al Mundial de Egipto y quedamos en fase de grupos”. Yo le pregunto: “¿Dígame qué cambió al día de hoy? ¿qué ha cambiado? ¿Acaso los equipos de la Liga Nacional tienen tres o cuatro categorías compitiendo? ¿Acaso los equipos de Liga de Ascenso tienen reservas que alimenten a sus equipos?”. Me dice: “No, no ha cambiado nada”.

Me voy a remontar más atrás. Me acuerdo que en los noventas los equipos de la Liga Nacional se alimentaban el equipo principal con equipos de segunda división. La tenía el Marathón, Olimpia, Real España, Vida. La mayoría de los equipos tenían categorías en segunda división donde fogueaban a sus figuras. Hoy, 35 años después, siempre hay una categoría formativa que es la reserva especial. En ese sentido no me dio el espacio para gestionar, más allá que hay una cantidad de dinero que hay que solventar, cada vez va a ser más difícil competir, más difícil será mantener una hegemonía en la parte de juveniles de la región, ir a la cantidad de Mundiales a los que ha ido Honduras no es de casualidad, no es así nada más, pero tampoco nos podemos apoyar con el talento y con los apretados cinco o seis meses clasificamos, eso cada vez está más difícil de lograr.

¿Tenemos talento o qué nos faltó?

Talento siempre hay, calidad de jugadores siempre hay, no en la proporción que mucha gente cree, porque, al no haber procesos formativos, muchos muchachos que a los 12 o 13 años pintan muy bien, los años posteriores y entre entrenamiento y la atención que reciben, no les permite llegar a las edades competitivas desarrollar su capacidad y su talento, talento siempre hay, pero el tema es que en las etapas de mejoramiento a veces se acortan abruptamente porque ellos no encuentran los lugares adecuados para seguir creciendo.

¿No estamos trabajando bien?

No estamos trabajando. Desde el momento en el que los equipos profesionales no tienen categorías formativas, no estamos trabajando.

¿La Federación viene a cargar con eso, son los que ponen la cara?

No, los equipos profesionales tienen que hacerse cargo de gestionar su recurso humano, esa es la confusión que tienen acá, que la FFH tiene que hacerse cargo de todo, que los directores deportivos tienen que agarrar de todo, que los directores tienen que formar a los jugadores, no. Los procesos de selección así se llama, son de selección. O sea, uno lo que busca en un universo de oportunidades en el país que ya las conoce y tiene definidas, es ver dónde compiten, ahí empezar a escoger, empezar a invitarlos, hacer visorías en casa país, eso es lo que hacemos.

¿Bajo su cargo habían visores con el tema de los nacionalizados?

No se perdió ninguno. De los que están en el extranjero ustedes hicieron un documento de eso, algunos no tenían edad para competir, otros vinieron y otros son parte. Por ahí aparece Nayrobi Vargas, él era parte de este proceso, su equipo en Alemania no lo dejó venir. El 95% de los que nombraron ahí, estando o no estando en el país tuvieron la oportunidad de venir y estar en el mismo microciclo. Hay un cuerpo técnico que define eso.

¿En ese rol ya no se mete?

No, yo simplemente los acerco, después los técnicos lo ven jugar y definen si este es mejor que Pedro o Pedro es mejor que Juan, porque tampoco va a venir uno de Estados Unidos solo porque juega en Estados Unidos va a desbancar a uno de aquí, todos los extranjeros tienen que ser mejor de los que están acá, además que hay un problema muy serio con el tema de la documentación, todo el mundo quiere venir, mi papá es hondureño, mi mamá es hondureña, pero el pasaporte no lo tengo. Entonces, desde ese momento que no hay pasaporte no son elegibles.

Le pongo un ejemplo: nosotros fuimos con Israel Canales antes del proceso de la Selección Sub-17, fuimos al área de Virginia, una gente de allá tenían una visoría, llegaron más de 100 hondureños, todos descendientes de hondureños, solo tres tenían tres pasaporte. Aún así en ese proceso vino un equipo de apellido Cálix, del DC United, “Niño” Maldonado, del DC United y Nayrobi Vargas (Dallas FC).

Pasa que la gente acá no se da cuenta, no investigan. De hecho, hace poco fuimos a Costa Rica a jugar el Sub-16 y fueron dos a Estados Unidos: un arquero de Dallas y otro volante de Chicago Fire. Los chicos vienen, participan, pero no se dan cuenta. Luego cuando se arman las selecciones preguntan, ¿por qué no está este, el otro?

¿Qué pasó con el tema de Valerio Marinacci?

Marinacci vino al país, estuvo con nosotros en dos ocasiones, jugó con nosotros allá, pero el tema con el Marinacci era que su abuela era la hondureña, no era su mamá, la persona que lo relacionaba era su abuela, ella por su antigüedad fuera del país no estaba enrolada, como le dicen aquí, en el Registro Nacional de las Personas. Era un trámite que se iba a demorar dos años. Se hizo el intento, vino, estuvo en Honduras, lo invitamos a dos giras en USA, jugó en USA contra Guatemala, pero en algún momento hubo que tomar una decisión porque no le daban los tiempos para formar parte de la Selección.

¿Quién tenía que hacer el trámite de Marinacci, su familia o la FFH?

La FFH intervino en el caso de Marinacci, incluso contrató a alguien a cargo de eso, la persona aseguró que era viable que se podía hacer, pero en el momento de tomar decisiones.