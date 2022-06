Diego Vázquez da día libre a los jugadores de la Selección Nacional de Honduras tras caer ante Curazao

Luego de la dura derrota de la Selección Nacional 1-2 ante Curazao en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, los futbolistas hondureños no van a entrenar este martes. ¿Por qué?

El entrenador de la Bicolor, Diego Vázquez, y su cuerpo técnico, han decidido dar día libre a los jugadores y se van a concentrar de nuevo este miércoles.

Honduras tuvo un complicado regreso a San Pedro Sula, pues llegaron al país hasta el lunes, solo unas horas antes del partido que disputaron anoche ante Curazao. Seguramente por este motivo Diego Vázquez ha decidido dar descanso a sus jugadores.

‘‘Totalmente pasó por lo físico. No teníamos piernas, no teníamos idea en el medio campo. Un equipo totalmente diferente al que vimos en Curazao, por eso los jugadores que no tuvieron mucha acción fueron los que entraron. Los que entraron también tenían el gasto físico. Nosotros jugamos el partido el vienes y el sábado estuvimos más de 10 horas en el aeropuerto y llegamos el lunes a las 3 pm. Estamos cansados nosotros (cuerpo técnico), imagínate los jugadores”, explicó Diego Vázquez en conferencia de prensa tras la derrota ante Curazao.