Diego Vázquez tras asumir el mando en la Selección de Honduras: “El objetivo es ganar y clasificar”

Diego Vázquez dio sus primeras declaraciones como entrenador de la Selección de Honduras dejando en claro un solo objetivo de cara a los compromisos de la Liga de Naciones: ganar.

En palabras del timonel argentino en el programa Fútbol a Fondo, denotó su entusiasmo por el rol que tendrá al mando de la “H”.

“Venimos con mucha ilusión a ofrecer un cuerpo técnico, no me gusta mucho la palabra -trabajar- porque esto para nosotros es un placer, me gusta más ensayar y a dar lo mejor.

En cuanto a los detalles de su contrato, no brindó muchos detalles y solo se limitó a expresar que “venimos a ensayar y jugar estos partidos, pero es algo que no puedo decir mucho porque todavía no está concreto”, aunque lo claro es que la Comisión de Selecciones apostaba por un técnico interino, únicamente por tres juegos.

Y agregó: “El objetivo es ganar y clasificar, la selección viene de un proceso no muy positivo de perder bastante; el mensaje nuestro es ganar, lo único en que pensamos es Curazao el día 3 y toda nuestra mente está enfocada en en Curazao y después en Canadá, esa es la realidad”.