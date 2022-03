DIEZ TV: Amado Guevara y su rabieta con ‘Bolillo’ Gómez por eliminación de Honduras rumbo a la Copa del Mundo

“No comparto que diga que no es responsabilidad de él”, dijo el exseleccionado nacional, entrenador y analista deportivo Amado Guevara en el programa de DIEZ TV en referencia al entrenador de la Selección de Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez.

El ídolo de las águilas respondió a las declaraciones del técnico colombiano en donde se exceptuaba de culpa por la eliminación de la H de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Ellos también son responsables, son parte del cuerpo técnico. Cuando él (Bolillo Gómez) Honduras -tenía remotas posibilidades- de alcanzar algo, por último, el repechaje. Decir que no es responsabilidad de él, con todo respeto, no lo comparto. Así como el Fabián Coito, Hernán Gómez son los encargados y claro que la tienen, uno más que otros, pero también tiene su cuota; van seis partidos y no sabe qué es ganar”, soltó a través de la pantalla de Go TV mediante su participación en “La Mirada del Lobo”.

Y agregó: “Tiene la chance de revertir eso y terminar bien. Si es cierto que tiene su contrato hasta 2026 eso le puede servir para lo que viene”.

Honduras deberá enfrentar a Panamá, México y Jamaica en el cierre de la octagonal donde marchan en la última posición, y según Guevara, estos juegos deberían servir para mostrar nuevas caras ante las ausencias de jugadores como Alberth Elis y Antony Lozano, como para salir del sótano y cerrar con dignidad.

“Honduras ya no se juega nada, es una realidad. Yo quiero pensar que la selección irá a sacar puntos en estos tres juegos, no es lo mismo terminar en penúltimo que en último por lo que se avecina. Tiene que tratar de dejar a la selección en una posición más decorosa”, soltó.