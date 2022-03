Amado Guevara se sorprende tras el nombramiento del nuevo técnico del Motagua y analiza las ausencias en la Selección de Honduras

En lo que corresponde a la salida del “Nene” Obando. “Me sorprende y creo que César pudo haber terminado el torneo y más en la situación que el equipo se encuentra. Obando tiene madurez y se respeta la decisión de tomar el equipo así como estaba”.

Amado cree que el nuevo técnico tendrá un buen tiempo para conocer al grupo previo a su estreno en la Liga Nacional.

“Hay que tener paciencia y afortunadamente para él viene el parón FIFA, donde podrá trabajar 10 o 12 días con el equipo, no definir un equipo, pero dar la instrucción. Siempre es una obligación de pelear el título”.

LOS NUEVOS LLAMADOS Y LAS AUSENCIAS EN LA H

Otros de los temas que analizó Amado Guevara, es la próxima convocatoria que pueda realizar Hernán Darío Gómez y las ausencias que tendrá en el cierre de la eliminatoria.

“Hablar de sorpresas no creo, hay jugadores que se han ganado el llamado y me hubiera gusta ver estos futbolistas bajo presión y no es que no la tiene, pero me refiero en posibilidades de clasificar”.

“La convocatoria andará con lo que hizo en este microciclo y los cuatro que mencionó del extranjero. Rogers Sanders sería interesante, lo mismo Argueta que es una de las posiciones que se han extrañado en la Selección”.