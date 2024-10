Edwin Rodríguez le respondió al DT de Nicaragua y suelta: “En Tegucigalpa ha costado que la gente llegue y en San Pedro Sula apoyan más”

¿Cómo viviste ese partido ante Jamaica donde se logra el boleto a cuartos de final de la Liga Naciones?

Un partido que estando desde adentro se viven con intensidad no importando el rival, fueron dos partidos difíciles, ambos rivales complicaron un poco sino ya vimos lo que pasó en Nicaragua con lo que hizo Guayana, que complicó el partido y hasta que les expulsan el jugador a ellos los nicaragüenses tomaron la ventaja, en el duelo de ayer el orden táctico fue lo que sobresalió, claramente tenemos que mejorar en muchas cosas.

¿Cómo te sentís con Reinaldo Rueda acuerpando al equipo con la confianza y la experiencia que él tiene?

En lo personal me siento muy bien porque él y su cuerpo técnico dan la confianza, los mismos compañeros, tiene un equipo unido, queremos lograr cosas importantes con la selección, poder clasificarse a un Mundial que sería lo más lindo para todos, ir paso a paso, dejando trabajar al profe y dándonos tiempo a nosotros en ese aspecto, ese es el camino, trabajar con orden, luego aprovechar las oportunidades que nos queden.

Por ahora estamos clasificados a cuartos de final de Liga de Naciones y los profesores van a planificar todo para poder avanzar a la Final Four y la Copa Oro.

¿Estás bien físicamente o el profesor Rueda te explicó por qué te sacó del partido?

No, no habló conmigo y tampoco me tendría que dar explicaciones, ni cuando juego lo hace, al final solo me toca apoyar al compañero que va a ingresar, físicamente estaba bien, pero seguramente él vio algo tácticamente, son decisiones y hay que respetarlas, yo contento por el pase y seguir mejorando en lo que viene.

¿Te incomodó salir de cambio?

Nadie me dijo del cambio, solo vi el rótulo, al final son decisiones que se toman, a nadie le gusta salir, a mi me gusta jugar los 90 minutos, pero al final lo más importante siempre será la selección.

¿Te gustaría la revancha con México?

Al final se decide hoy, quien venga tenemos la obligación de sacar un buen resultado aquí en casa y hacer un partido inteligente fuera.

¿Estadio Morazán, Olímpico o el Nacional de Tegucigalpa prefieres para los cuartos de final?

En lo personal, por lo que he visto en Tegucigalpa ha costado que la gente llegue y en San Pedro Sula apoyan más, y quizás si jugamos aquí (San Pedro Sula) la afición se haga presente en mayor cantidad, que se hagan sentir que los partidos se jueguen en ese lugar.