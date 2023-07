Fenafuth lo revela: cuándo presentarán a Rueda, el amistoso en agenda y el estadio donde Honduras será local

Eso es algo que el profesor ha estado trabajando, todavía le faltan algunos detalles por definir. Me dijo que hasta que tuviera el último detalle, no daría nombres, por lo que para el lunes tendrán la información del cuerpo técnico que lo acompañará. Entiendo que lo está terminando de armar, hoy en día estos equipos son más grandes que en el pasado.

¿Cómo han avanzado en la logística para el debut en Kingston? ¿se jugará un amistoso antes?

Estamos trabajando en un partido amistoso ante Guatemala, aún no tenemos los detalles finales, pero cuando esté finalizado haremos el anuncio público. El amistoso será en Estados Unidos previo al viaje a Jamaica, es decir, se jugaría el fin de semana del 2-3 de septiembre. Respecto a la logística para Kingston, la idea es llegar el día 6 (martes), jugar el 8 (jueves) y regresar a Honduras el 9 (viernes) para jugar el 12 (martes) en casa contra Granada.

¿Cómo están haciendo para financiar la contratación de Rueda?

Aquí siempre es lo del huevo y la gallina. Yo no puedo decir que él bajó sus pretensiones económicas, pero sí se ajustó a nuestras condiciones de país para poder venir, hizo algún ajuste a lo que había acostumbrado trabajando en Sudamérica. Trabajamos de la mano de los patrocinadores para el financiamento de sus tres años. No es fácil, pero teníamos que traer a alguien de alto nivel para poder clasificar al Mundial. Queremos poner a Honduras en el TOP 3 de Concacaf.

¿Qué otras solicitudes ha hecho el técnico Rueda respecto a su plan de trabajo? ¿y el partido con Guatemala ya es confirmado?

Él ya tiene su plan, con la Liga ya se habló y el primer ajuste es ese partido contra Guatemala, no lo podemos confirmar porque aún no hemos firmado contrato, hay detalles que aún se están trabajando. Cuando ya todo esté definido lo haremos público ya que están cosas que no están en nuestro control, las dos federaciones estamos de acuerdo en jugar el partido, por ahora el contratista está buscando el mejor lugar para la sede. La comunicación con la Liga Nacional está fluida, ellos ya tienen el plan para ese partido amistoso, por lo que no habrá problema, estamos todos unidos ya que este es un proyecto que es de todos, tanto de la prensa, ya que la única manera para llegar al Mundial del 2026 es trabajando juntos.

¿Cómo hará el técnico para trabajar con los selecciones? Ya que se complicaría hacer microciclos por el apretado calendario por Copa Centroamericana.

Ya hay pláticas con algunos legionarios y poco a poco lo haremos con todos los clubes, los visitaremos a todos prontos para tener apoyo de futuras convocatorias. Los jugadores están comprometidos con la Selección y se unirán sin problema. Ya está planificado cuándo será la primera convocatoria, el profesor ya tiene la agenda de las concentraciones que haría, y habrá algunos microciclos en los que no se contarán con algunos jugadores ya que estarán jugando Copa Centroamericana, por lo que ajustará su convocatoria a los jugadores que estén libres.