Futbolistas de Honduras revelan que la prensa panameña les tocó el ego: “Quedaron con la boca cerrada; vamos a vender todo caro”

“El empate se queda corto, lo siento así porque tuvimos opciones para ganar el partido. Todo mundo pensaba que Honduras iba a regalar los tres puntos, pero no es así, al final estamos para competir, que no se nos han dado las cosas en esta eliminatoria es diferente”, soltó.

Edwin Rodríguez fue sincero respecto al mal momento que estaba pasando la H, sin embargo, dejó en claro que eso no significaba que se iban a regalar y que todo rival que quiera puntos, deberá pagarlo caro en este cambio generacional de la Bicolor.

Al pisar el territorio catracho, jugadores com o Romell Quioto, Edwin Rodríguez, Denil Maldonado y Kevin López opinaron al respecto y varios de ellos coincidieron en que fue una “falta de respeto”.

La delegación de Honduras arribó este viernes a San Pedro Sula después del empate 1-1 que se logró ant e Panamá en el Estadio Rommel Fernández, p or la jornada 12 de la octagonal, un resultado que les dejó buenas sanciones para opacar a la prensa local, que había asegurado que la Bicolor sería un triunfo fácil.

Y agregó: “A quién no le va a tocar el ego que hablen de su selección, más donde somos profesionales. No estamos contentos, pero sí satisfechos porque ellos se quedan con la boca cerrada. Nos toca seguir trabajando porque este es el camino, vienen muchas competiciones y debemos terminar la eliminatoria de la mejor manera”.

Finalmente, Kevin López guardó lugar para dar su opinión: “Fue fea la forma en que nos faltaron el respeto, entiendo que en esta octagonal no se nos han dado los resultados, pero no era para que nos hablaran así, pero no lo hicimos por ellos, sino por nosotros para salir de la mala racha”.

Honduras llegó a cuatro puntos, sin embargo, sigue sin conocer de la victoria en esta octagonal donde marcha en la última posición. Ahora le resta el partido ante México (domingo 27) y cerrar de visita ante Jamaica (miércoles 30).