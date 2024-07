Harold Fonseca aclara la polémica tras confirmar que no se retira de la Selección de Honduras: “Tengo mi espinita”

Entre los convocados no apareció Harold Fonseca , quien pidió permiso especial para ausentarse de los llamados de la Bicolor Hondureña.

“Ya no sé, seguiré trabajando, para mi el tema Selección está cerrado en estos momentos, solo pienso en mi equipo, tengo todo este mes en la competencia a nivel de clubes”, manifestó Harold a finales de marzo del presente 2024.

No obstante, este jueves, reveló que no le ha cerrado las puertas a la Bicolor y aclaró que no tuvo problemas con nadie del cuerpo técnico, según manifestó en el programa Fútbol de Tacón.

--- SUS DECLARACIONES ---

Siguen abiertas: “Espero seguir el buen nivel con que terminé el torneo Clausura y ser tomado en cuenta en la Selección. Jamás le he cerrado las puertas a Honduras, pero uno es profesional y no todo es fútbol y necesitaba un break, estoy tranquilo trabajando al máximo”.

LEA TAMBIÉN: Costly le tira flores a Panamá, dardo a México y advierte a Honduras en la eliminatoria: el jugador que debe estar sí o sí

Pretemporada: “Me ha tocado un poco duro la pretemporada con la lesión que tengo en la pelvis, vamos mejorando y la idea es estar en el inicio del campeonato”.

Respetuoso: “Se dijeron tantas cosas, yo me considero una persona respetuosa, no tengo reproche con la gente de la Selección, si el profesor Rueda me considera parte de la H, bienvenido sea”.

Aclara la polémica: “Me enfoqué en mi trabajo tras esa eliminación, no sé de dónde sacaron información que cerraba las puertas a la Selección, solo dije que mi mentalidad era cerrar lo que pasó en la Bicolor y enfocarme en mi equipo”.

Sin inconvenientes: “Es falso, no hubo ningún inconveniente con nadie. Salió esa información y tuve que aclarar con el cuerpo técnico de la Selección, pero estoy tranquilo, si me toman en cuenta iré y tengo mi conciencia tranquila. Tengo mi espinita en la Selección, competir y ganarme un puesto”.