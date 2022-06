Así se vivió el minuto a minuto d de la dolorosa derrota de Honduras ante Curazao en la Liga de Naciones

85’ Es muy bajo el nivel de la selección catracha. Además no le funcionaron los cambios a Diego.

89’ No pasa nada en el área de Curazao. Honduras va a perder... otra vez.

92 Toca y toca Curazao y la afición ya le canta el ‘olé, olé’ a Honduras. No es la primera vez que ocurre esto.

83’ Anthony Van Der Huuk marca el segundo para los caribeños ante una Honduras que nunca pudo reaccionar. 0-2 en el Olímpico.

82’ ¡GOOOOOOOLLLL DE CURAAAZAAAAOOOOOO!

80’ ¡UUUUYYYY! Se equivoca la defensa de Curazao tras un cabezazo de Quioto, pero la pelota le queda larguta a Kevin López y sale el arquero.

79’ Y ahora Leandro Bacuna tiene un cruce con Kevin López.

78’ Cabezazo de Juninho Bacuna tras el córner y atrapa Fonseca.

77’ Disparo de Vurnon Anita que ataja Fonseca, deja el rebote y Maylor la manda al córner.

75’ Y ahora se pica la ‘Perrita’ Castellanos con Leandro Bacuna. Llega el árbitro para separarlos.

74’ Se bajaron a Solani en el centro del campo. Se le miran ganas al delantero de Marathón.

72’ No puede Honduras, no genera claridad, no hay profundidad. Se está quedando la Bicolor.

70’ Disparo de Juninho Bacuna que se va arribaaaa.

69’ Terrible centro de Kevin López por la derecha.

67’ ¡SE SALVA HONDURAS DEL SEGUNDO!