¡Honduras jugará ante Panamá su boleto al Mundial Sub-17! Fecha, hora y transmisión de los cuartos de final

La Bicolor avanzó a los cuartos de final tras aplastar 6-0 a Bermudas, mientras que la Marea Roja lo hizo por ganarle 2-0 a Cuba.

El juego entre catrachos y canaleros se disputará el próximo miércoles 22 de febrero a las 7 de la noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad capital. El que triunfe avanzará al Mundial de la categoría.

Mismo caso ocurre con los otros encuentros que se disputarán en la ronda de las ocho mejores: México vs El Salvador, y Tobago, Estados Unidos vs Guatemala y Puerto Rico vs Canadá.