Honduras vs Panamá: fecha, hora y dónde se enfrentarán en los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf

En cambio Panamá, apenas logró cuatro puntos en el Grupo G sucedio de un triunfo (vs Aruba 5-0) , empate (vs El Salvador 0-0) y una derrota (vs Guatemala 3-1).

Te puede interesar: El Salvador clasifica a octavos como líder del grupo G tras empate ante Panamá en el Premundial Sub-20 de Concacaf