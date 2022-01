Jonathan Rubio se suma a la bicolor: “Debemos dar una mejor imagen en estos tres partidos”

“Se está formando un nuevo proceso ahora con el entrenador Hernán Gómez, estamos confiando en Dios que podamos salir de esta mala racha. Hay que trabajar y mejorar en las áreas en donde hemos estado fallando”, comentó.

Jonathan Rubio ha jugado 18 partidos como titular en esta temporada con el Académica de Coimbra de la segunda División de Portugal y llega en mejor estado físico.

“En el equipo me va muy bien, estoy jugando casi todos los partidos, ojala pueda aportarle a la Bicolor”, añadió.

En el país no hay mucho ambiente de cara al duelo contra Canadá de este jueves, Rubio argumenta que es normal ya que los resultados no le han acompañado a la Selección.

“A la afición le digo que nos apoye, en los peores momentos es cuando deben de estar con nosotros. Es normal que no haya mucho ambiente ya que los resultados no nos han acompañado. Infelizmente no hemos ganado, se nos han ido partidos ganando 2-0 y han sido golpes duros”, indicó.