Jorge Benguché se ilusiona con su retorno a la Selección de Honduras previo a los duelos con El Salvador y Canadá

“Debe seguir trabajando, luchando, esa ha sido la clave para estar acá, nunca he bajado los brazos y ahora vengo para poder aportar al equipo en el dado caso que me necesiten”.

También destaca que: “Las cosas me han salido y estoy aportando, espero seguir así. Por ahí la confianza fue clave y estar cerca de la pelota favorece en muchos aspectos y ahí ha estado la clave”.

Benguché es uno de los futbolistas que jamás le dirá que no a las convocatorias de la Selección de Honduras. “Quien no quiere estar en la selección, las cosas no se habían dado, pero las ganas y el trabajo de querer seguir adelante me tiene aquí. Primero Dios, yo estoy alegre de estar aquí y representar bien a la Selección y convivir con ellos”.