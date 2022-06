Kervin Arriaga y la lección que dejó ganarle a Canadá: “Honduras puede competirle a cualquier rival”

“A veces enfrentar jugadores de esta calidad te pone a pensar para hacer las cosas mejores que ellos. Nos estamos jugando cosas muy importantes. Lo que hago (gritos) es levantar el ánimo a los compañeros, no me gusta perder, me enseñaron eso desde pequeño. Estamos alegres por darle un triunfo a la afición que es merecido”, puntualizó El Misilito.

“Teníamos una frustración grande porque no podíamos ganar en casa. Aquí no gana Kervin, aquí gana Honduras que es lo más importante. Hay que celebrarlo”, mencionó el mediocampista catracho tras el partido.

Kervin es un pilar en la escuadra hondureña, que, tras la debacle en la eliminatoria pasada, cuenta con sangre nueva a la que le da el voto de confianza.

El triunfo significó dejar atrás nueve partidos y dos años y medio sin victorias jugando como local, mientras que la lección fue que “tenemos selección para competir independientemente del rival que tengamos en frente. Cuando nos mentalizamos en jugar, podes hacerlo contra quien sea”.

¿Continuará Diego Vázquez al frente de la selección de Honduras?

Para cerrar, Arriaga fue directo en que la eliminatoria, que finalizó hace apenas tres meses, “no jugábamos mal, perdíamos, pero no jugábamos mal. Nosotros no habíamos jugado malos partidos, sino que no se han dado los resultados No sé qué nos pasaba, pero hemos revertido eso y seguiremos llevándolo por el mismo camino”.